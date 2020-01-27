Осорио: «Несколько раз мне снилось, что я стал чемпионом России с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал о своей жизни в России.
— Йордан, опишите Россию одним словом, но только не «холод».
— «Огромная». Россия — очень большая страна, за время долгих перелетов я хорошо это понял.
— Ваша первая мысль при виде снега?
— «Вау! Какая красота!» Ничего подобного я прежде не видел.
— С какой самой большой сложностью вы столкнулись за эти полгода в Петербурге?
— С холодной погодой. Я к ней совсем не привык, температуры ниже португальских +10 в моей жизни ни разу не было. А в Венесуэле и вовсе круглый год +30.
— Самое используемое русское слово.
— «Давай!»
— Любимое блюдо венесуэльской кухни.
— Арепа. Это такая лепешка из кукурузного теста с самыми разными начинками — мясом, курицей, чем угодно. Я больше всего люблю арепу с курицей и сыром.
— Скучаете по ней в России?
— Конечно! Это одно из самых типичных угощений у меня на родине, мне ее очень не хватает.
— Вы сами готовите дома?
— Да. И арепу, кстати, тоже иногда делаю. Главный повар в семье — моя жена, но иногда я готовлю что-нибудь специально для нее.
— Ваше коронное блюдо?
— Белая рыба. Делаю так, что пальчики оближешь!
— Топ-5 аккаунтов в Инстаграм, на которые вы подписаны.
— Сборная Венесуэлы, «Зенит», «Порту», «Витория Гимараеш» и мадридский «Реал».
— А из людей?
— Мои петербургские одноклубники.
— О чем был последний футбольный сон?
— Несколько раз мне снилось, что я стал чемпионом России с «Зенитом».
— Если бы в мире не было футбола, кем бы вы стали?
— О чем вы? Мира без футбола не существовало бы.
— Какое прозвище вам дали в «Зените»?
— Все просто называют меня «Осо», сокращая фамилию.
— «Осо» по-испански — это «медведь».
— Да, и я такой же сильный!
— В Венесуэле есть медведи?
— Нет, но они есть в России.
— Вы знаете, что «Зенит» – это лев? Кто сильнее, медведь или лев?
— Лев сильнее. Всегда! – рассказал Осорио.
- После 19 туров РПЛ «Зенит» идет на первом месте, отрыв от второго места – 10 очков.
- В сентябре питерский клуб арендовал Осорио у «Порту», в контракте есть опция выкупа.