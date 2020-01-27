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  • Осорио: «Несколько раз мне снилось, что я стал чемпионом России с «Зенитом»

Осорио: «Несколько раз мне снилось, что я стал чемпионом России с «Зенитом»

27 января 2020, 16:33
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Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал о своей жизни в России.

— Йордан, опишите Россию одним словом, но только не «холод».

— «Огромная». Россия — очень большая страна, за время долгих перелетов я хорошо это понял.

— Ваша первая мысль при виде снега?

— «Вау! Какая красота!» Ничего подобного я прежде не видел.

— С какой самой большой сложностью вы столкнулись за эти полгода в Петербурге?

— С холодной погодой. Я к ней совсем не привык, температуры ниже португальских +10 в моей жизни ни разу не было. А в Венесуэле и вовсе круглый год +30.

— Самое используемое русское слово.

— «Давай!»

— Любимое блюдо венесуэльской кухни.

— Арепа. Это такая лепешка из кукурузного теста с самыми разными начинками — мясом, курицей, чем угодно. Я больше всего люблю арепу с курицей и сыром.

— Скучаете по ней в России?

— Конечно! Это одно из самых типичных угощений у меня на родине, мне ее очень не хватает.

— Вы сами готовите дома?

— Да. И арепу, кстати, тоже иногда делаю. Главный повар в семье — моя жена, но иногда я готовлю что-нибудь специально для нее.

— Ваше коронное блюдо?

— Белая рыба. Делаю так, что пальчики оближешь!

— Топ-5 аккаунтов в Инстаграм, на которые вы подписаны.

— Сборная Венесуэлы, «Зенит», «Порту», «Витория Гимараеш» и мадридский «Реал».

— А из людей?

— Мои петербургские одноклубники.

— О чем был последний футбольный сон?

— Несколько раз мне снилось, что я стал чемпионом России с «Зенитом».

— Если бы в мире не было футбола, кем бы вы стали?

— О чем вы? Мира без футбола не существовало бы.

— Какое прозвище вам дали в «Зените»?

— Все просто называют меня «Осо», сокращая фамилию.

— «Осо» по-испански — это «медведь».

— Да, и я такой же сильный!

— В Венесуэле есть медведи?

— Нет, но они есть в России.

— Вы знаете, что «Зенит» – это лев? Кто сильнее, медведь или лев?

— Лев сильнее. Всегда! – рассказал Осорио.

  • После 19 туров РПЛ «Зенит» идет на первом месте, отрыв от второго места – 10 очков.
  • В сентябре питерский клуб арендовал Осорио у «Порту», в контракте есть опция выкупа.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Осорио Йордан
Комментарии (3)
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Garrincha58
1580132861
это когда сны не сбываются
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Hektor 84
1580156509
Снится мне что сижу на газовой трубе. Играть в футбол не умею. Напы Ред булла обходят как стоячего. Газпром мечты сбываются!!! Нанюхался газа
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