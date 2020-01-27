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    Осорио: «Несколько раз мне снилось, что я стал чемпионом России с «Зенитом»

    Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал о своей жизни в России.

    — Йордан, опишите Россию одним словом, но только не «холод».

    — «Огромная». Россия — очень большая страна, за время долгих перелетов я хорошо это понял.

    — Ваша первая мысль при виде снега?

    — «Вау! Какая красота!» Ничего подобного я прежде не видел.

    — С какой самой большой сложностью вы столкнулись за эти полгода в Петербурге?

    — С холодной погодой. Я к ней совсем не привык, температуры ниже португальских +10 в моей жизни ни разу не было. А в Венесуэле и вовсе круглый год +30.

    — Самое используемое русское слово.

    — «Давай!»

    — Любимое блюдо венесуэльской кухни.

    — Арепа. Это такая лепешка из кукурузного теста с самыми разными начинками — мясом, курицей, чем угодно. Я больше всего люблю арепу с курицей и сыром.

    — Скучаете по ней в России?

    — Конечно! Это одно из самых типичных угощений у меня на родине, мне ее очень не хватает.

    — Вы сами готовите дома?

    — Да. И арепу, кстати, тоже иногда делаю. Главный повар в семье — моя жена, но иногда я готовлю что-нибудь специально для нее.

    — Ваше коронное блюдо?

    — Белая рыба. Делаю так, что пальчики оближешь!

    — Топ-5 аккаунтов в Инстаграм, на которые вы подписаны.

    — Сборная Венесуэлы, «Зенит», «Порту», «Витория Гимараеш» и мадридский «Реал».

    — А из людей?

    — Мои петербургские одноклубники.

    — О чем был последний футбольный сон?

    — Несколько раз мне снилось, что я стал чемпионом России с «Зенитом».

    — Если бы в мире не было футбола, кем бы вы стали?

    — О чем вы? Мира без футбола не существовало бы.

    — Какое прозвище вам дали в «Зените»?

    — Все просто называют меня «Осо», сокращая фамилию.

    — «Осо» по-испански — это «медведь».

    — Да, и я такой же сильный!

    — В Венесуэле есть медведи?

    — Нет, но они есть в России.

    — Вы знаете, что «Зенит» – это лев? Кто сильнее, медведь или лев?

    — Лев сильнее. Всегда! – рассказал Осорио.

    • После 19 туров РПЛ «Зенит» идет на первом месте, отрыв от второго места – 10 очков.
    • В сентябре питерский клуб арендовал Осорио у «Порту», в контракте есть опция выкупа.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11683

      Garrincha58 2 часа назад

      это когда сны не сбываются

      0
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      Рейтинг: +1712

      playsh > Garrincha58 1 час назад

      В кошмарах снится? Или с бодуна?

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