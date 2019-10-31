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Осорио: «Хотелось бы остаться в «Зените»

31 октября 2019, 08:20
5

Защитник «Зенита» Йордан Осорио заявил о желании остаться в петербургском клубе после завершения срока аренды.

«Меня отлично приняли в Петербурге, меня здесь всe устраивает, мне тут хорошо. Хотелось бы продолжить карьеру в «Зените» и приносить максимум пользы команде.

Знаю, идут разговоры, что я сыграл пять матчей и теперь «Зенит» обязан выкупить мой контракт. Я об этом ничего не знаю, но мне хотелось бы тут остаться и продолжить карьеру», – сказал Осорио.

  • По информации португальской газеты O Jogo, «Зенит» обязан выкупить венесуэльца у «Порту» за 7 миллионов евро.
  • Генеральный директор российского клуба Александр Медведев назвал вышеуказанную сумму «больной фантазией», при этом подтвердив заинтересованность в подписании Осорио на постоянной основе.
  • Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Порту Осорио Йордан
Комментарии (5)
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paracetamol
1572503417
Да ничего вроде, хотя гол с Бенфикой привез. 2.5 ляма - красная цена!
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Валерий1965
1572506251
Работай, старайся и все сбудется)
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raritet
1572510759
Пользу принесли в свое время; Аршавин, Анюков, Горшков, Тимощук- кубки принесли команде. А Вы, господин, Осорио.? Хотите сказать что от Вас будет прок?
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SPbZenit12
1572515170
Медведев уже сказал, что оставят.
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nakolayvaltsev
1572518866
Японцы уникальный народ, они придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить авто от пыли, грязи и воды. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая. вот сами убедитесь, я сам затестил ---- http://gg.gg/avtodoc
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