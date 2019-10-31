Осорио: «Хотелось бы остаться в «Зените»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио заявил о желании остаться в петербургском клубе после завершения срока аренды.

«Меня отлично приняли в Петербурге, меня здесь всe устраивает, мне тут хорошо. Хотелось бы продолжить карьеру в «Зените» и приносить максимум пользы команде.

Знаю, идут разговоры, что я сыграл пять матчей и теперь «Зенит» обязан выкупить мой контракт. Я об этом ничего не знаю, но мне хотелось бы тут остаться и продолжить карьеру», – сказал Осорио.