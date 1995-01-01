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    Осорио: «Хотелось бы остаться в «Зените»

    Защитник «Зенита» Йордан Осорио заявил о желании остаться в петербургском клубе после завершения срока аренды.

    «Меня отлично приняли в Петербурге, меня здесь всe устраивает, мне тут хорошо. Хотелось бы продолжить карьеру в «Зените» и приносить максимум пользы команде.

    Знаю, идут разговоры, что я сыграл пять матчей и теперь «Зенит» обязан выкупить мой контракт. Я об этом ничего не знаю, но мне хотелось бы тут остаться и продолжить карьеру», – сказал Осорио.

    • По информации португальской газеты O Jogo, «Зенит» обязан выкупить венесуэльца у «Порту» за 7 миллионов евро.
    • Генеральный директор российского клуба Александр Медведев назвал вышеуказанную сумму «больной фантазией», при этом подтвердив заинтересованность в подписании Осорио на постоянной основе.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:20
    Комментарии6
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      Рейтинг: 0

      nakolayvaltsev 1 час назад

      Японцы уникальный народ, они придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить авто от пыли, грязи и воды. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая. вот сами убедитесь, я сам затестил ---- http://gg.gg/avtodoc

      0
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      Рейтинг: +1022

      Фанат Рубина 1 час назад

      конечно где же тее такой контракт еще дадут кроме как не в зените...
      тут и пахать меньше надо!

      -1
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      Рейтинг: +490

      SPbZenit12 2 часа назад

      Медведев уже сказал, что оставят.

      0
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      Рейтинг: +2079

      raritet 3 часа назад

      Пользу принесли в свое время; Аршавин, Анюков, Горшков, Тимощук- кубки принесли команде. А Вы, господин, Осорио.? Хотите сказать что от Вас будет прок?

      0
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      Рейтинг: +1478

      Валерий1965 5 часов назад

      Работай, старайся и все сбудется)

      1
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      Рейтинг: +3948

      paracetamol 5 часов назад

      Да ничего вроде, хотя гол с Бенфикой привез. 2.5 ляма - красная цена!

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