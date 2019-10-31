Осорио: «Хотелось бы остаться в «Зените»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио заявил о желании остаться в петербургском клубе после завершения срока аренды.
«Меня отлично приняли в Петербурге, меня здесь всe устраивает, мне тут хорошо. Хотелось бы продолжить карьеру в «Зените» и приносить максимум пользы команде.
Знаю, идут разговоры, что я сыграл пять матчей и теперь «Зенит» обязан выкупить мой контракт. Я об этом ничего не знаю, но мне хотелось бы тут остаться и продолжить карьеру», – сказал Осорио.
- По информации португальской газеты O Jogo, «Зенит» обязан выкупить венесуэльца у «Порту» за 7 миллионов евро.
- Генеральный директор российского клуба Александр Медведев назвал вышеуказанную сумму «больной фантазией», при этом подтвердив заинтересованность в подписании Осорио на постоянной основе.
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»