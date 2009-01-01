Осорио, Караваев, Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Лионом». Депай и Дембеле сыграют у хозяев

Довольно таки странный состав, да еще и в три центральных, команда которая кричит что они ТОП!!! Но все равно желаю победы нашему клубу!!!
Стали известны стартовые составы команд на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лионом».
«Зенит»: Лунeв, Осорио, Иванович, дос Сантос, Ракицкий, Караваев, Жирков, Барриос, Дриусси, Азмун, Дзюба.
Запасные: Кержаков, Кузяев, Шатов, Смольников, Ерохин, Маммана, Оздоев.
«Лион»: Антони Лопеш, Денайе, Марсело, Дембеле, Траоре, Депай, Тиаго Мендес, Дюбуа, Рен-Аделед, Коне, Тусар.
Запасные: Тэтэрушану, Андерсен, Терье, Ауар, Жеан Лукас, Тете, Корне.
Отметим, что защитники Йордан Осорио и Вячеслав Караваев впервые выйдут на поле в основе «Зенита».
- Во вторник «Лион» примет «Зенит», начало матча – в 19:55 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча.