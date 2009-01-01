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    Осорио, Караваев, Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Лионом». Депай и Дембеле сыграют у хозяев

    Стали известны стартовые составы команд на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лионом».

    «Зенит»: Лунeв, Осорио, Иванович, дос Сантос, Ракицкий, Караваев, Жирков, Барриос, Дриусси, Азмун, Дзюба.

    Запасные: Кержаков, Кузяев, Шатов, Смольников, Ерохин, Маммана, Оздоев.

    «Лион»: Антони Лопеш, Денайе, Марсело, Дембеле, Траоре, Депай, Тиаго Мендес, Дюбуа, Рен-Аделед, Коне, Тусар.

    Запасные: Тэтэрушану, Андерсен, Терье, Ауар, Жеан Лукас, Тете, Корне.

    Отметим, что защитники Йордан Осорио и Вячеслав Караваев впервые выйдут на поле в основе «Зенита».

    • Во вторник «Лион» примет «Зенит», начало матча – в 19:55 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча.

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 19:01
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5282

      Сильвербой 3 минуты назад

      Довольно таки странный состав, да еще и в три центральных, команда которая кричит что они ТОП!!! Но все равно желаю победы нашему клубу!!!

      0
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      Рейтинг: +10880

      sssrspartak 3 минуты назад

      зенит с начином!!ждем победу!!

      0
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      Рейтинг: +10626

      Garrincha58 6 минут назад

      с таким выбором состава сразу лапки к верху да они и в ЧР сейчас играют почти со всеми вторым номером Семак так привык в УФЕ и больше ничего не умеет придумать

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      Рейтинг: +10626

      Garrincha58 7 минут назад

      3-4 плюхи обеспечено

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      Рейтинг: +1848

      ухоженный крокодил 18 минут назад

      Надо было в 10 центральных играть!

      1
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      Рейтинг: +1848

      ухоженный крокодил 19 минут назад

      Е.б.ануться!!!!
      Придурок, так и знал что в 3 центральных будет играть.
      Это смертный приговор.

      0
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      Рейтинг: +2907

      САДЫЧОК 27 минут назад

      Как ,можно ставить Караваева в основу ? Он , не сыгран ! Даже , если он супер мастер - " талант" Семака , так и прёт !

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