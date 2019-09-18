Лион - Зенит

Да с пасами у российских клубов всегда беда, такое ощущение что у футболистов мандраж идет
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|9 июля, суббота
|19:15
|Зенит
|1:2
|Лион
|Группа G
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|РБ Лейпциг
|6
|3
|2
|1
|10:8
|+2
|11
|2.
|Лион
|6
|2
|2
|2
|9:8
|+1
|8
|3.
|Бенфика
|6
|2
|1
|3
|10:11
|-1
|7
|4.
|Зенит
|6
|2
|1
|3
|7:9
|-2
|7
Да с пасами у российских клубов всегда беда, такое ощущение что у футболистов мандраж идет
ничья в гостях - это хорошо, но дома лионцев нужно порвать!!!
Фу... Выстояли! Но Зениту сегодня явно повезло...
ПОКА ЛИОН РУЛИТ И ПОКАЗЫВАЕТ КТО НА ПОЛЕ ХОЗЯИН!!!ХОТЕЛОСЬ БЫ,ЧТО БЫ ГОЛОВ ЗАБИЛИ ПОБОЛЬШЕ. НЕ ДУМАЮ,ЧТО НЕПОВОРОТЛИВЫЙ ШКАФ ЗАБЬЁТ У ЗЕНИТА ЛИШЬ ОДНО СПАСЕНИЕ ЖИРКОВ.МОЖЕТ ОПЯТЬ ДРУИД НАШАМАНИТ И КРАСИВЫЙ ГОЛ ЗАБЬЁТ
скройся, таим фанатам не место тут
Ахахаха мастак редатировать сообщения, дело твое, сначало обсирать а потом исправлять типа япросто так наехал)))
И снова оздоев)))) как его еще держат тут