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Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)
Материалы

Лион - Зенит

17.09.2019, Вторник, 19:55 мск Лион, стадион Стад де Люмьер Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 1 тур Лион - Зенит
Товарищеские матчи 2016

9 июля, суббота 19:15 Зенит 1:2 Лион
Лига чемпионов (2015/2016), группа H
4 тур
4 ноября, среда 22:45 Лион 0:2 Зенит
3 тур
20 октября, вторник 21:45 Зенит 3:1 Лион
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. РБ Лейпциг 6 3 2 1 10:8 +2 11
2. Лион 6 2 2 2 9:8 +1 8
3. Бенфика 6 2 1 3 10:11 -1 7
4. Зенит 6 2 1 3 7:9 -2 7
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    Рейтинг: +659

    Сергей Александрович 17 сентября 2019, 21:50

    Да с пасами у российских клубов всегда беда, такое ощущение что у футболистов мандраж идет

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 17 сентября 2019, 21:50

    ничья в гостях - это хорошо, но дома лионцев нужно порвать!!!

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    Рейтинг: +659

    Сергей Александрович 17 сентября 2019, 21:49

    Фу... Выстояли! Но Зениту сегодня явно повезло...

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    Рейтинг: +1460

    Mariner 17 сентября 2019, 21:48

    Я даже не знаю, чего и сказать... Вроде норм играли, но ппц - что сегодня с пасами?! Просто немерено потерь мяча на ровном месте. За такие пасы надо просто штрафовать по жести.

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    Рейтинг: +2231

    river31 17 сентября 2019, 21:48

    Здрям Зенит! Хотелось бы по-максимуму, но дома будет лучше! Дома и стены помогают!

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    Рейтинг: +1406

    DemSerg 17 сентября 2019, 21:48

    зина отскочила... может в следующей игре лучше сыграют?

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    Рейтинг: +127

    СиБЕЕРяк 17 сентября 2019, 21:46

    Такого тухлого Зенита я давно не видел, фуууу, кривоногие при...ки...

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    Рейтинг: +127

    СиБЕЕРяк 17 сентября 2019, 21:39

    Невозможно это смотреть, они друг другу вообще пас не могут дать. Если такой Лион не обыгрывать, дальше вообще делать нечего. Инвалиды против середнячков, инвалиды только богатые и в голубом...

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 17 сентября 2019, 21:28

    ПОКА ЛИОН РУЛИТ И ПОКАЗЫВАЕТ КТО НА ПОЛЕ ХОЗЯИН!!!ХОТЕЛОСЬ БЫ,ЧТО БЫ ГОЛОВ ЗАБИЛИ ПОБОЛЬШЕ. НЕ ДУМАЮ,ЧТО НЕПОВОРОТЛИВЫЙ ШКАФ ЗАБЬЁТ У ЗЕНИТА ЛИШЬ ОДНО СПАСЕНИЕ ЖИРКОВ.МОЖЕТ ОПЯТЬ ДРУИД НАШАМАНИТ И КРАСИВЫЙ ГОЛ ЗАБЬЁТ

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    Рейтинг: +114

    Smoke Some Weed > Ёжик в тумане 17 сентября 2019, 21:26

    скройся, таим фанатам не место тут

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    Рейтинг: +114

    Smoke Some Weed > Ёжик в тумане 17 сентября 2019, 21:32

    Ахахаха мастак редатировать сообщения, дело твое, сначало обсирать а потом исправлять типа япросто так наехал)))

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    Рейтинг: +114

    Smoke Some Weed 17 сентября 2019, 21:24

    И снова оздоев)))) как его еще держат тут

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