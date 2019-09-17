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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Зенит
Лион - Зенит: обзор матча 17 сентября 2019
Лион
17.09.2019, вторник, 19:55
Лига чемпионов, группа G, 1 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
51'
М. Депай (П)
41'
С. Азмун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Зенит
87'
Желтая карточка
О. Шатов
Замена
М. Терье
️️️️
Ж. Рен-Аделед
85'
78'
Замена
О. Шатов
️️️️
В. Караваев
Замена
М. Корне
️️️️
Б. Траоре
77'
Желтая карточка
Ю. Коне
71'
70'
Желтая карточка
Д. Кузяев
64'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Ю. Жирков
61'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Депай
51'
47'
Замена
М. Оздоев
️️️️
С. Азмун
47'
Травма
С. Азмун
41'
ГОЛ! 0:1!
С. Азмун
Пас отдал
А. Дзюба
37'
Желтая карточка
С. Азмун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
99
Юссуф Коне
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Люка Тусар
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
71
Йордан Осорио
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
4-2-1-1-2
1
Лопеш
99
Коне
64
Денайе
6
Марсело
15
Дюбуа
23
Мендес
29
Тусар
11
Рен-Аделед
11
Траоре
10
Депай
9
Дембеле
4-1-2-1-2
99
Лунев
15
Караваев
20
Иванович
44
Ракицкий
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
71
Осорио
18
Жирков
9
Дриусси
22
Дзюба
20
Азмун
11
Траоре
70
Корне
70
Корне
11
Траоре
11
Рен-Аделед
11
Терье
11
Терье
11
Рен-Аделед
20
Азмун
21
Оздоев
21
Оздоев
20
Азмун
18
Жирков
14
Кузяев
14
Кузяев
18
Жирков
15
Караваев
27
Шатов
27
Шатов
15
Караваев
Остались в запасе
Лион
Зенит
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Лион - Зенит
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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