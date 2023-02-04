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Бразилия. Серия А
Команды
Атлетико Паранаэнсе
Луис Густаво
€ 200 тыс
Луис Густаво
Атлетико Паранаэнсе
23 июля 1987 (39), Пиндамоньянгаба
#14 | Полузащитник
187 см | 80 кг
Бразилия
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Публикации
Игрок «Аль-Насра» Густаво: «Все матчи после перехода Роналду стали сложнее»
2023.02.04 14:37
1
Луис Густаво может стать партнером Головина в «Монако»
2019.08.28 20:45
1
Игроки «Марселя» Рами и Густаво провели больше всех минут на поле в сезоне в топ-5 чемпионатов Европы
2018.05.03 10:29
Фекир обошел Кавани в звании лучшего футболиста чемпионата Франции в октябре
2017.11.14 11:17
2
Фото
Луис Густаво стал игроком «Марселя»
2017.07.04 12:09
1
«Интер» заинтересован в Луисе Густаво
2017.06.14 12:50
Луис Густаво стал самым удаляемым игроком Бундеслиги
2017.04.29 22:31
Бундеслига. «Бавария» отправила шесть безответных мячей в ворота «Вольфсбурга» и обеспечила себе чемпионство
2017.04.29 21:21
1
«Боруссия» хочет перехватить Густаво у «Милана»
2017.04.26 08:04
Густаво не ведет переговоры с «Миланом»
2017.04.17 11:24
«Милан» летом хочет купить Обамеянга, Луиса Густаво и Толиссо
2017.02.19 13:13
7
Луис Густаво назвал интерес «Ювентуса» невыгодным
2017.02.03 07:45
Густаво может стать игроком «Ювентуса»
2017.01.28 06:36
«Интер» выставит Кондогбиа на трансфер, Густаво — главная цель клуба
2017.01.06 23:00
1
«Ницца» может перехватить Густаво у «Ювентуса»
2017.01.05 09:30
3
«Ювентус» переключил внимание на полузащитника «Вольфсбурга» Густаво
2017.01.02 12:35
«Интер» может отказаться от покупки Лейвы и приобрести Луиса Густаво
2016.12.31 08:51
«Вольфсбург» согласен продать «Интеру» Густаво
2016.08.17 08:26
1
«Интер» оценивает Густаво в 20 миллионов
2016.08.07 11:54
«Ювентус» может приобрести у «Вольфсбурга» Густаво
2016.08.03 21:29
Густаво покинул расположение сборной Бразилии и не сыграет на Кубке Америки
2016.06.02 20:41
«Вольфсбург» может продать Густаво в Китай за 35 миллионов
2016.04.26 08:52
1
Густаво: «Можно сказать, что «Вольфсбург» переживает кризис»
2016.02.09 07:09
Густаво: «Пока не готов выходить в основном составе»
2015.12.08 14:11
Луис Густаво и Родригес не помогут «Вольфсбургу» в игре против ЦСКА
2015.11.24 17:31
3
Слуцкий: «Думбия готовится к игре вместе со всеми, а по Березуцкому ситуация более сложная»
2015.11.24 13:08
1
Густаво и Гилавоги могут пропустить следующие матчи «Вольфсбурга»
2015.09.23 21:27
Луис Густаво попал в сферу интересов «Ювентуса»
2015.08.04 08:15
1
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