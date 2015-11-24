Луис Густаво и Родригес не помогут «Вольфсбургу» в игре против ЦСКА

Два игрока «Вольфсбурга» не смогут помочь своей команде в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА. Хавбек Луис Густаво и защитник Рикардо Родригес остались за бортом завтрашней встречи в результате повреждений. Футболисты не прибыли вместе с командой в Москву.

Еще один хавбек «волков» Юлиан Дракслер, по всей видимости, все-таки сможет принять участие в игре, несмотря на свое отсутствие в матче прошедшего тура чемпионата Германии против «Вердера» (6:0)

Напомним, поединок ЦСКА – «Вольфсбург» состоится 25-го ноября на стадионе «Арена Химки» и начнется в 20:00 (Мск).