Луис Густаво может стать партнером Головина в «Монако»

Полузащитник «Марселя» Луис Густаво является трансферной целью «Монако» на оставшиеся дни летнего окна. В приобретении бразильца лично заинтересован главный тренер Леонарду Жардим.

32-летний Густаво оценивается на рынке в 10 миллионов евро. «Марсель» в первых двух турах Лиги 1 ни разу не победил.