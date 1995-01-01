Луис Густаво может стать партнером Головина в «Монако»

Полузащитник «Марселя» Луис Густаво является трансферной целью «Монако» на оставшиеся дни летнего окна. В приобретении бразильца лично заинтересован главный тренер Леонарду Жардим.
32-летний Густаво оценивается на рынке в 10 миллионов евро. «Марсель» в первых двух турах Лиги 1 ни разу не победил.
- «Монако» в турнирной таблице идет в зоне вылета.
- Густаво выступает в Марселе с 2017 года.
- Бразилец – победитель Кубка конфедераций-2013.
Источник: Твиттер Infosport+
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