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    Луис Густаво может стать партнером Головина в «Монако»

    Полузащитник «Марселя» Луис Густаво является трансферной целью «Монако» на оставшиеся дни летнего окна. В приобретении бразильца лично заинтересован главный тренер Леонарду Жардим.

    32-летний Густаво оценивается на рынке в 10 миллионов евро. «Марсель» в первых двух турах Лиги 1 ни разу не победил.

    • «Монако» в турнирной таблице идет в зоне вылета.
    • Густаво выступает в Марселе с 2017 года.
    • Бразилец – победитель Кубка конфедераций-2013.

    Источник: Твиттер Infosport+

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