Слуцкий: «Думбия готовится к игре вместе со всеми, а по Березуцкому ситуация более сложная»

Наставник ЦСКА Леонид Слуцкий накануне встречи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Вольфсбурга» рассказал о том, в каком составе команда готовится к игре, а также высказал свое мнение о будущем сопернике.

«Думбия готовится к игре вместе со всеми, а по Василию Березуцкому ситуация более сложная – пока он не приступил к работе в общей группе. Что касается потерь «Вольфсбурга», то мне о них не известно. Разве что, только Луис Густаво, который получил повреждение в последней игре.

Я с «Вольфсбургом» хорошо знаком. Никакой отдельный матч, как сверхуспешный, так и супернеудачный, поменять представление о команде не может. Безусловно, крупная победа еще раз подтверждает, что они являются одним из лидеров Бундеслиги. Но меня эта ситуация нисколько не удивила», – заявил главный тренер красно-синих.

Напомним, что матч «ЦСКА» – «Вольфсбург состоится завтра 25-го ноября в Химках.