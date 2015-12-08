Густаво: «Пока не готов выходить в основном составе»

Полузащитник «Вольфсбурга« Луис Густаво вряд ли сможет помочь своей команде в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед«. Бразилец пропустил три последние игры из-за травмы спины.

«Я пока не готов выходить в основном составе. Пусть тренер решит, включать ли меня в заявку», – признался Густаво.

Кроме спины Луиса Густаво беспокоит колено, прооперированное этим летом. Игрок собирается завершить курс восстановления по ходу зимнего перерыва во избежание рецидива.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Вольфсбург» – «Манчестер Юнайтед» состоится во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.