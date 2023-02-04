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    Игрок «Аль-Насра» Густаво: «Все матчи после перехода Роналду стали сложнее»

    Полузащитник «Аль-Насра» Луис Густаво высказался об одноклубнике Криштиану Роналду.

    «Все матчи после перехода Роналду стали сложнее. Соперники теперь выкладываются на 200 процентов, чтобы противостоять ему.

    Но легендарный Криштиану был создан для того, чтобы справляться с давлением», – заявил Густаво.

    • В пятницу 37-летний Роналду забил дебютный гол за «Аль-Наср».
    • Португалец поразил ворота «Аль-Фатеха» (2:2) в матче чемпионата Саудовской Аравии.
    • Он реализовал пенальти на 90+3-й минуте, чем принес своей команде ничью.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 14:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2080

      Bozigit 1 час назад

      правильно. 200 миллионов, это не 200 тысяч)

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