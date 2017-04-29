Бундеслига. «Бавария» отправила шесть безответных мячей в ворота «Вольфсбурга» и обеспечила себе чемпионство

В матче 31-го тура Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле крупно проиграл «Баварии». Дублем у гостей отметился Роберт Левандовски. Отметим, хозяева заканчивали матч вдесятером после удаления Луиса Густаво.

Таким образом, «Бавария» за три тура до конца чемпионата Германии обеспечила себе чемпионство, которое стало для мюнхенцев пятым подряд. «Вольфсбург» на 14-м месте.

Германия. Бундеслига. 31-й тур

Вольфсбург – Бавария – 0:6 (0:3)

Голы: 0:1 – Алаба, 19; 0:2 – Левандовски, 36; 0:3 – Левандовски, 45; 0:4 – Роббен, 66; 0:5 – Мюллер, 80; 0:6 – Киммих, 85.

Удаления: Луис Густаво, 78 – нет.

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