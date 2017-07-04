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    Луис Густаво стал игроком «Марселя»

    «Марсель» объявил о заключении контракта с полузащитником «Вольфсбурга» Луисом Густаво. Подробности трансфера и срока договора не разглашаются.

    В минувшем сезоне 29-летний игрок провел 32 матча, заработав восемь желтых карточек и одно удаление.

    Ранее в Европе бразилец защищал цвета «Баварии» и «Хоффенхайма».

    Источник: ФК «Марсель»

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    04.07.2017 12:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 июля 2017, 12:27

      Очень хороший трансфер, Луис безусловно игрок не того уровня, чтобы бороться за выживание в Бундеслиге ( чем он занимался с Вольфсбургом ) , а Марсель сейчас- это команда которая стоит на вырост , в перспективе они должны постоянно играть в ЛЧ и бороться за чемпионство. Играя за Марсель думаю Густаво может вернуться в сборную , где он и был еще пару лет тому назад. А Марселю очень нужны такие игроки, он по натуре лидер.

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