Луис Густаво стал игроком «Марселя»

Очень хороший трансфер, Луис безусловно игрок не того уровня, чтобы бороться за выживание в Бундеслиге ( чем он занимался с Вольфсбургом ) , а Марсель сейчас- это команда которая стоит на вырост , в перспективе они должны постоянно играть в ЛЧ и бороться за чемпионство. Играя за Марсель думаю Густаво может вернуться в сборную , где он и был еще пару лет тому назад. А Марселю очень нужны такие игроки, он по натуре лидер.
«Марсель» объявил о заключении контракта с полузащитником «Вольфсбурга» Луисом Густаво. Подробности трансфера и срока договора не разглашаются.
В минувшем сезоне 29-летний игрок провел 32 матча, заработав восемь желтых карточек и одно удаление.
Ранее в Европе бразилец защищал цвета «Баварии» и «Хоффенхайма».
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— Olympique Marseille (@OM_English) 4 июля 2017 г.