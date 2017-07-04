Луис Густаво стал игроком «Марселя»

«Марсель» объявил о заключении контракта с полузащитником «Вольфсбурга» Луисом Густаво. Подробности трансфера и срока договора не разглашаются.

В минувшем сезоне 29-летний игрок провел 32 матча, заработав восемь желтых карточек и одно удаление.

Ранее в Европе бразилец защищал цвета «Баварии» и «Хоффенхайма».