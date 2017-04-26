«Боруссия» хочет перехватить Густаво у «Милана»

Руководство менхенгладбахской «Боруссии» заинтересовано в услугах полузащитника «Вольфсбурга» Луиса Густаво, сообщает Express.de. Ранее говорилось о возможном переходе бразильца в «Милан» будущим летом, но позже футболист опроверг такие переговоры.

Стоит отметить, что действующий контракт 29-летнего игрока с «волками» рассчитан до мередины 2018 года. «Боруссия» готова в случае успешного проведения переговоров выплатить отступные за него.

В текущем сезоне Густаво провел на поле 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.