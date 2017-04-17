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    Густаво не ведет переговоры с «Миланом»

    Футбольный агент Роджер Виттман, который представляет интересы полузащитника «Вольфсбурга» Луиса Густаво, опроверг переговоры своего клиента с «Миланом». Напомним, ранее появилась информация о возможной покупке футболиста «Миланом» будущим летом.

    «Сейчас никакие переговоры по Луису Густаво не ведутся. Разговоры о переходе в «Милан» – это слухи. Никаких контактов не было. Луис Густаво не ведет переговоры с «Миланом», – рассказал Виттман.

    Напомним, что действующий контракт 29-летнего футболиста рассчитан до середины 2018 года.

    Источник: Football Italia

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    17.04.2017 11:24
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