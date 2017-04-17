Футбольный агент Роджер Виттман, который представляет интересы полузащитника «Вольфсбурга» Луиса Густаво, опроверг переговоры своего клиента с «Миланом». Напомним, ранее появилась информация о возможной покупке футболиста «Миланом» будущим летом.

«Сейчас никакие переговоры по Луису Густаво не ведутся. Разговоры о переходе в «Милан» – это слухи. Никаких контактов не было. Луис Густаво не ведет переговоры с «Миланом», – рассказал Виттман.

Напомним, что действующий контракт 29-летнего футболиста рассчитан до середины 2018 года.