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    «Милан» летом хочет купить Обамеянга, Луиса Густаво и Толиссо

    «Милан» в летнее трансферное окно намерен значительно усилить состав. По информации источника, новые владельцы итальянского клуба из Китая готовы выделить средства на покупку новых игроков.

    Сообщается, что приоритетной целью в шорт-листе красно-черных значится покупка нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

    Также «россонери» хотят приобрести полузащитника «Лиона» Корентена Толиссо, хавбека «Вольфсбурга» Луиса Густаво и Бальде Кейта из «Лацио».

    Источник: Football Italia

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    19.02.2017 13:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      Bujhzy 19 февраля 2017, 14:55

      На ball-king.ru предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну интуицию.

      0
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 19 февраля 2017, 14:17

      Все хотят Обамеянга, а выберет он всё равно Спартак! )))

      -2
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      Рейтинг: +89

      S.sol 19 февраля 2017, 13:51

      А так же омолодить мальдини, барези и костакурту... Ну и гатузо... отличный план!

      0
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      Рейтинг: +120

      agil 19 февраля 2017, 13:50

      я искренно надеюсь что один из величайших клубов европы вернется и составит топам конкуренцию....народ согласитесь что скучно немного без того милана в лиге чемпионов!!!

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 февраля 2017, 13:46

      Вряд ли обамеянг в Милан пойдет

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 февраля 2017, 13:33

      "шикарный" выбор...

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      Рейтинг: +70

      макс438 19 февраля 2017, 13:19

      На скользкую дорожку встал Милан, деньги конечно помогут, вопрос через сколько лет...

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