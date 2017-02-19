«Милан» летом хочет купить Обамеянга, Луиса Густаво и Толиссо

«Милан» в летнее трансферное окно намерен значительно усилить состав. По информации источника, новые владельцы итальянского клуба из Китая готовы выделить средства на покупку новых игроков.

Сообщается, что приоритетной целью в шорт-листе красно-черных значится покупка нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Также «россонери» хотят приобрести полузащитника «Лиона» Корентена Толиссо, хавбека «Вольфсбурга» Луиса Густаво и Бальде Кейта из «Лацио».