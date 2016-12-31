«Интер» может отказаться от покупки Лейвы и приобрести Луиса Густаво

«Интер» намерен усилиться опорным полузащитником «Вольфсбурга» Луисом Густаво. Ранее сообщалось, что «нерадзурри» готовы приобрести у «Ливерпуля» хавбека Лукаса Лейву, который по информации итальянских СМИ уже прошел медицинский осмотр в миланском клубе. Тем не менее, итальянцы переключили свое внимание на игрока «волков» и собираются предпринять попытку по его подписанию. В случае, если «Интеру» это не удастся, он вернется к кандидатуре Лейвы.

Нынешнее соглашение Луиса Густаво с «Вольфсбургом» истекает в июне 2018 года. Стоимость 29-летнего футболиста оценивается примерно в 20 миллионов евро.