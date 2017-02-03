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    Луис Густаво назвал интерес «Ювентуса» невыгодным

    Полузащитник «Вольфсбурга» Луис Густаво признал, что «Ювентус» действительно интересовался возможностью его приглашения в январе.

    «Да, я слышал об интересе «Ювентуса» к себе, но такие условия для меня были бы невыгодными. Покину ли я летом «Вольфсбург»? Я бы не хотел забегать вперед. Сейчас я полностью сконцентрирован на своем выступлении в текущем сезоне», – приводит слова Луиса Густаво Sport1.de.

    Напомним, что «Ювентус» готов был взять в аренду бразильца за 2 миллиона евро с опцией выкупа в 15 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2017 07:45
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