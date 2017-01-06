«Интер» выставит Кондогбиа на трансфер, Густаво — главная цель клуба

Руководство «Интера» приняло решение выставить на трансфер полузащитника Жоффри Кондогбиа. Француз перешел в клуб летом 2015-го года из «Монако» за 40 миллионов евро. Менеджмент клуба считает карьеру полузащитника в Милане неудачной. «Интер» надеется заработать на продаже игрока 30 миллионов евро.

В случае ухода Кондогбиа итальянский клуб намерен заполучить полузащитника «Вольфсбурга» Луиса Густаво. В текущем сезоне 29-летний бразилец принял участие в 14-ти матчах своей команды. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 17 миллионов евро.