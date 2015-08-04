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    Луис Густаво попал в сферу интересов «Ювентуса»

    Полузащитником «Вольфсбурга» Луисом Густаво заинтересовался туринский «Ювентус».Итальянцы в срочном порядке подыскивают замену Сами Хедире, который выбыл на два месяца из-за травмы бедра.


    Сообщается, что «волки» вряд ли захотят расставаться с 28-летним бразильцем, учитывая предстоящие выступления «Вольфсбурга» в Лиге чемпионов. В минувшем сезоне Густаво принял участие в 29 матчах чемпионата Германии, отметившись четырьмя голами.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2015 08:15
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    Комментарии (2)
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    Juve1897
    1438675960
    Этот вариант поинтересней Витселя.
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