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    В «Милане» конфликт: Бакайоко послал Гаттузо


    3.6
    Голосов: 7
    07.05.2019 12:19
    До этого он опоздал на тренировку, и пострадала вся команда.

    В матче «Милана» и «Болоньи» произошла жесткая стычка между Дженнаро Гаттузо и Тьему Бакайоко. В середине первого тайма Лукас Билья получил травму, и Гаттузо подошел к Байкаоко спросить, готов ли он выйти на замену. Футболист отказался, а потом между ними произошла перепалка, в ходе которой Бакайоко послал тренера.

    Самое интересное, что этот диалог попал в трансляцию матча. Фраза «Fuck off» отчетливо считывалась по губам игрока.

    В итоге вместо Бильи на поле появился Маури. А после матча были три заявления по этому поводу.

    Первое – от Гаттузо. «Это наше дело, такое случается в команде. Я сказал Бакайоко готовиться к выходу на поле, он долго возился. Я ждал 7-8 минут, но он даже не надел щитки. Я за свою карьеру посылал многих тренеров, и на этом все заканчивалось. Что ж, посмотрим, но главное – уважение. Игроки могут сказать мне что угодно, но главное, чтобы они уважали партнеров и атмосферу в раздевалке. Хочу уладить эту проблему в раздевалке по-своему, на своем языке, чего не могу сделать на камеру», – сказал Гаттузо.

    Второе – от Абате. «Бакайоко? Это ужасно! Такие вещи не должны происходить. Теперь Гаттузо нужно будет урегулировать ситуацию, он всегда хорошо справляется с этой задачей», – сказал Абате в эфире Sky Sports Italia. Есть подозрение, что мнение капитана разделяют и остальные футболисты «Милана», половина из которых открыто респектуют Гаттузо (например, Кутроне, который благодарен ему за доверие).

    Третье – от самого Бакайоко. Он защищает себя тем, что перед заменой разминался все пару минут и что всего лишь ответил Гаттузо тем же, что сказал сам тренер.

    У Бакайоко не клеится в Италии

    Есть два подтверждения теории. Одно связано с игровыми показателями.

    В «Милане» Гаттузо часто требует от Бакайоко участия в разрушении. Но, как показывает статистика, у футболиста отвратительные показатели в этом плане. В среднем за 45 минут игрового времени Бакайоко делает 1.05 отборов – худший результат в команде среди полузащитников. Кроме того, он выигрывает только 31% единоборств (даже в «Челси» у него было 56,5%).

    Гаттузо хочет, чтобы Бакайоко был универсальным игроком. Но самому полузащитнику больше нравится создавать моменты для команды. Игровые обязанности сильно разрывают его, и это только портит персональную статистику. В 26 матчах этого сезона Серии А он лишь раз забил и отдал одну голевую передачу. В прошлом сезоне АПЛ он сыграл чуть больше матчей – 29 – но за это время он набрал 4 очка по системе «гол+пас».

    Плюс есть околофутбольные неприятные моменты, портящие имидж игрока:

    • Бакайоко опоздал на тренировку «Милана» на час. За это Гаттузо закрыл всю команду на базе на пять дней.

    • Бакайоко запомнил, как футболист «Лацио» Франческо Ачерби написал в твиттере, что они сильнее «Милана». Миланцы победили, Бакайоко поменялся с Ачерби майками и побежал с ней к фанатской трибуне праздновать победу. Ачерби обиделся на это, а Чиро Иммобиле назвал футболистов «Милана» «маленькими людьми». Позже Ачерби написал в твиттере, что конфликт улажен.

    • Болельщики «Лацио» оскорбляли Бакайоко расистскими кричалками.

    Но даже все это исчезает на фоне конфликта Бакайоко с Гаттузо. Спортивный директор «Милана» Леонардо пообещал разобраться в ситуации и сказал, что игрок будет оштрафован.

    Есть слухи, что летом руководство «Милана» уволит Гаттузо – ему слишком не нравится футбол команды под руководством Рино. Но даже в таком случае аренда Бакайоко вряд ли перерастет в полноценный трансфер. Игрой он пока что не убедил боссов выкупить его. А поведение и постоянные неприятные ситуации еще больше отталкивают владельцев от такого решительного шага.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 7
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 12 мая 2019, 22:06

      пускай своей игрой что нибуть доказывает.гнать его в шею.

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 8 мая 2019, 20:56

      Да он и в челси был никакущим, даже Денисов бы выглядел бы лучше...

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 8 мая 2019, 01:02

      зажрался попуас.... пусть продолжит карьеру на плантациях

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