В «Милане» конфликт: Бакайоко послал Гаттузо

До этого он опоздал на тренировку, и пострадала вся команда.

В матче «Милана» и «Болоньи» произошла жесткая стычка между Дженнаро Гаттузо и Тьему Бакайоко. В середине первого тайма Лукас Билья получил травму, и Гаттузо подошел к Байкаоко спросить, готов ли он выйти на замену. Футболист отказался, а потом между ними произошла перепалка, в ходе которой Бакайоко послал тренера.

Самое интересное, что этот диалог попал в трансляцию матча. Фраза «Fuck off» отчетливо считывалась по губам игрока.

twit text — Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) 6 мая 2019 г.

В итоге вместо Бильи на поле появился Маури. А после матча были три заявления по этому поводу.

Первое – от Гаттузо. «Это наше дело, такое случается в команде. Я сказал Бакайоко готовиться к выходу на поле, он долго возился. Я ждал 7-8 минут, но он даже не надел щитки. Я за свою карьеру посылал многих тренеров, и на этом все заканчивалось. Что ж, посмотрим, но главное – уважение. Игроки могут сказать мне что угодно, но главное, чтобы они уважали партнеров и атмосферу в раздевалке. Хочу уладить эту проблему в раздевалке по-своему, на своем языке, чего не могу сделать на камеру», – сказал Гаттузо.

Второе – от Абате. «Бакайоко? Это ужасно! Такие вещи не должны происходить. Теперь Гаттузо нужно будет урегулировать ситуацию, он всегда хорошо справляется с этой задачей», – сказал Абате в эфире Sky Sports Italia. Есть подозрение, что мнение капитана разделяют и остальные футболисты «Милана», половина из которых открыто респектуют Гаттузо (например, Кутроне, который благодарен ему за доверие).

Третье – от самого Бакайоко. Он защищает себя тем, что перед заменой разминался все пару минут и что всего лишь ответил Гаттузо тем же, что сказал сам тренер.

У Бакайоко не клеится в Италии

Есть два подтверждения теории. Одно связано с игровыми показателями.

В «Милане» Гаттузо часто требует от Бакайоко участия в разрушении. Но, как показывает статистика, у футболиста отвратительные показатели в этом плане. В среднем за 45 минут игрового времени Бакайоко делает 1.05 отборов – худший результат в команде среди полузащитников. Кроме того, он выигрывает только 31% единоборств (даже в «Челси» у него было 56,5%).

Гаттузо хочет, чтобы Бакайоко был универсальным игроком. Но самому полузащитнику больше нравится создавать моменты для команды. Игровые обязанности сильно разрывают его, и это только портит персональную статистику. В 26 матчах этого сезона Серии А он лишь раз забил и отдал одну голевую передачу. В прошлом сезоне АПЛ он сыграл чуть больше матчей – 29 – но за это время он набрал 4 очка по системе «гол+пас».

Плюс есть околофутбольные неприятные моменты, портящие имидж игрока:

• Бакайоко опоздал на тренировку «Милана» на час. За это Гаттузо закрыл всю команду на базе на пять дней.

• Бакайоко запомнил, как футболист «Лацио» Франческо Ачерби написал в твиттере, что они сильнее «Милана». Миланцы победили, Бакайоко поменялся с Ачерби майками и побежал с ней к фанатской трибуне праздновать победу. Ачерби обиделся на это, а Чиро Иммобиле назвал футболистов «Милана» «маленькими людьми». Позже Ачерби написал в твиттере, что конфликт улажен.

twit text — Francesco Acerbi (@Acerbi_Fra) 14 апреля 2019 г.

• Болельщики «Лацио» оскорбляли Бакайоко расистскими кричалками.

Но даже все это исчезает на фоне конфликта Бакайоко с Гаттузо. Спортивный директор «Милана» Леонардо пообещал разобраться в ситуации и сказал, что игрок будет оштрафован.

Есть слухи, что летом руководство «Милана» уволит Гаттузо – ему слишком не нравится футбол команды под руководством Рино. Но даже в таком случае аренда Бакайоко вряд ли перерастет в полноценный трансфер. Игрой он пока что не убедил боссов выкупить его. А поведение и постоянные неприятные ситуации еще больше отталкивают владельцев от такого решительного шага.

Материалы по теме:

Почему «Милан» такое дно

Пентек точно крут или скоро сдуется? Вопрос сложнее, чем кажется