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    Почему «Милан» такое дно


    3.6
    Голосов: 18
    17.12.2018 11:00
    Сейчас объясним.

    «Милан» вылетел из Лиги Европы. С одной стороны, это удивительно. В группе с итальянцами были скромные «Бетис», «Олимпиакос» и неизвестный «Дюделанж». С другой стороны, «Милан» показал свой класс только с люксембургским ноунеймом. Во всех остальных матчах были либо натянутые победы, либо вялые ничьи, либо провалы, которые уже стали обыденностью.

    Если вы думаете, что «Милан» вляпался в кризис только сейчас, то все забыли. Темные времена наступили с момента появления китайских владельцев. Последствия их работы влияют на клуб до сих пор.

    Что было при китайцах

    В апреле 2017-го Сильвио Берлускони попрощался с «Миланом». Он продал команду китайско-американскому холдингу «Rossoneri Sport Investment Lux», глава которого, китайский предприниматель Йонхонг Ли, сразу пообещал: это начало золотой эры.

    Китайцы сходу пульнули на трансферы 200 млн евро, разочаровались в Монтелле, пригласили Гаттузо и влезли в огромные долги. Владелец Ли известен тем, что в 2015-м создал ряд фейковых компаний, через которых незаконно вывел из Китая порядка 1 млрд евро. В этот раз так ловко распоряжаться деньгами у него не получилось. Ли занял денег у американского инвестиционного фонда «Elliot», но не подумал, как их отдавать. В итоге вместо компенсации фонд получил «Милан» совершенно бесплатно. А вместе с ним – все проблемы.

    Что не так с американцами

    Американцы сразу обозначили свою позицию: вкладов, что были при китайцах, в первое время не будет. Более того, они намекали, что «Милан» на покупки получит не больше 50 млн евро. За счет продаж игроков эту сумму растянули до 74 миллионов (плюс доплаты за выкуп Борини, Калинича и аренду Игуаина).

    Пару дней назад УЕФА наказал «Милан» за несоблюдение правил ФФП: клуб отдаст 12 миллионов евро от призовых, полученных за участие в ЛЕ-2018/19. Еще в ближайшие два сезона «Милан» будет включать в заявку на еврокубки не более 21 игрока. Кроме того, если в ближайшие два сезона «Милан» не выйдет в плюс, то будет наказан баном на участие в еврокубках в сезонах 2022/23 и 2023/24. Юристы команды подготовили документы на апелляцию. Но, по расчетам La Gazzetta dello Sport, шансов у «Милана» выиграть это разбирательство очень мало: санкции УЕФА достаточно адекватные.

    В моменты, когда не хватает денег на качественные покупки, команды обычно укрепляются воспитанниками. «Милан» выбивается из этого случая. Единственный действительно яркий выпускник собственной академии, Доннарумма, сейчас играет очень плохо. А Гаттузо формирует состав из кадров основы – пробиться туда юниорам почти нереально.

    Американцы получили игрушку, но так и не поняли, как с ней играть. «Elliot» не предложил плана по выходу из этого кризиса, поэтому болельщики с недоверием смотрят на фонд. Американцы просто подстраиваются под ситуацию, не пытаясь ничего изменить. Пассивная тактика ни к чему хорошему «Милан» не приводит – эту теорию уже и так доказал провалал Йонхона Ли.

    Что не так с игрой

    Поражение от «Олимпиакоса» в группе Лиги Европы – идеальный показатель, насколько в «Милане» все плохо. Обеим командам нужна была только победа. Но итальянцы не атаковали, мало били в створ, а иногда даже не могли отдать две-три передачи подряд.

    Регресс «Милана» в этом сезоне на цифрах:

    • Точность передач снизилась с 76% до 65%.
    • В прошлом сезоне эффективность замен (вышедший на замену оценивается по голу или голевой передаче) составляла 25,2%, в этом – 7,3%.
    • Стало меньше ударов. В Серии А «Милан» за 45 минут игрового времени бил по воротам 6,3 раза, теперь – 4,76.

    Гаттузо окончательно потерялся. Тактика при нем абсолютно хаотична. Соперники выходят против «Милана» и знают, через кого пойдет игра – через Сусо. Просто потому, что другого пути Гаттузо не видит.

    При этом тренере не раскрылся Игуаин – GdS пишет, что «Милан» откажется от выкупа и вернет его «Юве» уже зимой. Есть слухи, что у Гаттузо проблемы с некоторыми лидерами. Кроме того, вероятно, зимой или следующим летом «Милану», чтобы соблюсти правила ФФП, придется продать одного из ключевых игроков (Доннарумма, Сусо, Бонавентура, Романьоли). Если она лишится хотя бы одного из этих звеньев, все станет еще печальнее.

    Что делать

    Сильвио Берлускони искренне любил «Милан» и хотел прогресса. Китайские и американские бизнесмены превратили клуб в свой пассивный актив. Во-первых, они практически не получают с него доходов. Во-вторых, не видно никакого развития.

    Клуб выйдет из кризиса только, когда руководство разберется с планом действий. В первую очередь нужно решать проблемы, связанные с ФФП. Далее – думать о новом тренере. Очевидно, что Гаттузо не справляется. Если что, на рынке до сих пор свободен Антонио Конте.

    Материалы по теме:

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    Игуаин никому не нужен. Он проваливается в «Милане»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 18
    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +16734

      vick-north-west 9 часов назад

      Иностранные владельцы всегда разрушают клуб и его традиции.

      0
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      Рейтинг: +61

      mirspirs 11 часов назад

      Жалко великий клуб

      1
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      Рейтинг: +3934

      mihail200606 18 часов назад

      Эх, надо возвращать старого мафиози...)) он знает, что делать надо..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +601

      Михаил Шевченко 17 декабря, 13:28

      смысл было удерживать Доннаруму когда за него больше 100 лямов давали?
      все такие страдают,эх вот раньше времена были.......а что вы хотите?вместо звезд масштаба Зеедорф - Пирло - Мальдини - Шева играют Бакайоко - Абате - Киссье....и совсем уж неожиданность,Гаттузо оказался тактически очень даже посредственным тренером,вообщем то как и Монтелла....зачем китайцам - американцам звать тренера с опытом как например сделал Наполи и так сойдет,тренеру ж платить нужно......этого выгонят,позовут Шеву.потом Стама и тд.история то у клуба богатая

      1
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      Рейтинг: +8164

      KOLBIS 17 декабря, 12:17

      Пусть модель Аякса возьмут,готовый бизнес-план,когда великий клуб стал на время середняком и возрождался много лет из пепла практически,сначала вложились в академию и стали зарабатывать на продаже игроков,пошли деньги и тут же пошла игра.В плей-офф ЛЧ пробились в этом году,не так давно играли в финале ЛЕ,прогресс на лицо...

      0
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      Рейтинг: +1099

      WhiteEgon 17 декабря, 11:32

      Милану нужно распродавать игроков и ставить на молодежь. По сути создавать команду с нуля.

      1
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      Рейтинг: +16

      Ozabot 16 декабря, 19:39

      Такое ощущение, что автор не смотрит игры. «Милан» начал катиться в пропасть еще 10 лет назад, когда Берлускони решил, что завоевал достаточно народной любви и пора уходить в политику и объятия 15-летних девиц окончательно. Пару-тройку лет «Милану» еще удавалось держаться на плаву за счет инерции и стареющих игроков золотой эпохи. Так что не нужно идеализировать Берлускони. Клуб он может и любил, но потом для него он стал лишь пиар-инструментом и дорогой игрушкой, которую Сильвио выкинул как только стабилизировал электорат. Касательно прогресса: «Милан» хоть и вылетел из ЛЕ, тем не менее, показал изменения в лучшую сторону. К примеру, клуб забивает почти в каждой игре, чего много сезонов не было. Реально, сейчас мало какой клуб уходит сухим в матчах с «Миланом». Это достижение. Да и нахождение в зоне ЛЧ уже показатель. А так до этого достижением считалось 6-е место. Стала гораздо крепче оборона. Раньше там был проходной двор, а теперь — лучше. Лажает, и лажает конкретно, только полузащита, что аукается большим количеством пропущенных мячей и плохой связкой, но там травмы, фейрплей и уровень текущих игроков. Касательно Гаттузо, я очень сомневаюсь, что при текущих обстоятельствах какой-либо другой тренер смог бы добыть золото Серии А. Он играет с составом, который покупал Монтелло, руки на рынке у него связаны, ибо денег нет, плюс санкции, а с молодняком он сильно не разгонится, потому что с него требуют результаты здесь и сейчас. Да, у него небольшой опыт, но хоть один тренер хотел взять его ношу и оказаться на его месте год назад? Все же отказались. У него у единственного хватило безрассудства стать козлом отпущения и теперь он собирает все шишки. За это ему и спасибо, что на голом энтузиазме хоть что-то пытается изменить. Что дальше? Если Пакета и прочие новички полузащиты заиграют, а Кессье подтянет игру, то игра преобразится настолько, что в верхней тройке станет очень жарко. Сейчас проблема «Милана» только в полузащите и переполненном лазарете, ибо с дырой в центре поля ни забивать, ни обороняться невозможно. Ну, и какие чемпионские требования могут быть к клубу, где нет ни одного игрока дороже 40 миллионов? Единственная звезда, и то арендованная, стоит 36 миллионов. Сусо, лидер команды, стоит 30 миллионов. Сейчас весь основной состав «Милана» стоит ровно столько, сколько стоят Иммобиле и Милинкович-Савич у «Лацио» вместе взятые.

      5
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      Рейтинг: +12

      Just think > Ozabot 16 декабря, 22:16

      О

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      Рейтинг: +12

      Just think > Ozabot 16 декабря, 22:23

      Сейчас нужно продать чалханоглу, игрок хороший но милану не подходит еще игуайина, кастилиехо, бертолачи, лаксальта, биглю, борини, монтоливо.

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      Рейтинг: +16

      Ozabot > Just think 17 декабря, 07:33

      Имхо, продавать надо всех, чьи фамилии начинаются на букву Б: Билья, Бонавентура, Бакайоко, Борини, Бертолачи. Ну, и прочий груз, вроде Монтоливо. А вот Кастильехо и Лаксальта и Чалханоглу можно придержать. Лаксальт очень хорошо мотивирован, парень трудяга и старается от души. Кастильехо может нужно время, да и Игуаин ему мешает. А талант и характер есть. Чалханоглу откровенно устал от неопределенности, но если дать отдохнуть, то норм будет. Нападение у «Милана» вполне себе хорошее. И все эти ребята могут заиграть, если у них будет хорошая поддержка в полузащите. А сейчас там Бакайоко, который мяч удержать не может. Отсюда и провалы атаки. Сейчас проблема в том, что защитникам вроде Калабрии, Романьоли и Родригеса приходится выполнять роль атакующей полузащиты, они уходят в атаку, пытаются помогать впереди, устают, не успевают вернуться и отсюда страдает оборона. Ну, а если не помогать, то там Бакайоко, от которого больше вреда. И подменить некому: Монтоливо слишком стар, Билья травмирован, да и все равно игрок косячный, Кессье слишком молод, хотя когда играет оттянутого полузащитника, то очень хорошо справляется. Надеюсь, что Пакета и другие новички принесут баланс в центр поля. Вот два-три отличных полузащитника, тогда «Милан» заиграет совсем по-другому: каждый будет выполнять свою роль и придут победы.

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      Рейтинг: +4

      AkinfeeV XXXV 16 декабря, 13:49

      Почему уровень автора статьи - дно?!

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