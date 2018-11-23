Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игуаин никому не нужен. Он проваливается в «Милане»


    3
    Голосов: 13
    23.11.2018 14:52
    Да и в «Ювентусе» его не ждут.

    Игуаин и его агент сделали начало августа для руководителей «Милана» жарким периодом. Миланцы хотели срочно укрепить линию нападения, при этом не потратив ничего. Самым вероятным вариантом была аренда неплохого нападающего. Например, Гонсало, который оказался не нужен «Ювентусу» после прихода Роналду.

    Аллегри не был против годичной командировки Игуаина в «Милан». В этой ситуации сопротивлялся сам форвард. Сначала он отказывался вести переговоры с клубом, потому что считал эту аренду резким прыжком в пропасть для своей карьеры. Чуть позже Игуаин запросил жирный контракт (около 9 млн евро в год). В итоге «Милан» рискнул: выписал в соглашении со страйкером 9,5 млн евро за сезон 2018/19 (2 из них выплачивает «Юве») и вручил ему майку с девятым номером. Как оказалось, с этим трансфером «Милан» жестко ошибся: Игуаин показывает совершенно другую форму, что была в «Юве», и часто подводит команду.

    Игуаин стал хуже играть

    В прошлом сезоне к 12 туру нападающий забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи. В этом Игуаин отличился 5 раз и лишь однажды отдал результативный пас. В условиях «Милана» форвард выступает очень даже неплохо. Но, как показывает его личная статистика, Игуаин сейчас переживает игровой кризис.

    Во-первых, Гонсало немного разленился. В сравнении с серединой прошлого сезона он пробегает в среднем за матч на 20% меньшее расстояние (8,5 км против 6,8).

    Во-вторых, Игуаин часто ошибочно берет игру на себя и, соответственно, чаще теряет мяч. В «Ювентусе» он тоже был главным нападающим. Но, несмотря на роль, часто делился мячом с Дибалой. В «Милане» же в четырех из пяти случаях Игуаин предпочтет проход к воротам или удар, чем передачу на подключающегося партнера.

    Игуаину тяжело психологически

    Спад в игре можно объяснить двумя причинами. Первая – общее, очень нервозное состояние «Милана»: когда вокруг стервятниками кружат чиновники и угрожают правилами ФФП, когда новые руководители обещают дать деньги на трансферы, только если клуб выполнит задачу на сезон (хотя бы пробьется в квалификацию ЛЧ). К тому же постоянные травмы только добавляют игровых проблем.

    Вторая – Игуаину самому трудно адаптироваться к новым условиям. Последние клубы Гонсало до «Милана». «Реал» – все хорошо с деньгами, результатами, игрой. «Наполи» – все хорошо с деньгами, результатами, игрой. «Ювентус» – критерии все те же. Игуаин впервые в своей футбольной жизни попал в жесткие условия выживания. А в недавнем интервью GdS как бы намекнул, что не собирается оставаться в «Милане» после окончания аренды: «Ювентус»? Я могу бороться за место в основе. Хочу снова получить доверие Аллегри».

    Дайджест событий Игуаина за последнее время:

    • Стал самым высокооплачиваемым футболистом «Милана».

    • Травма спины, которая беспокоит его еще с «Реала».

    • Игуаин не забил пенальти в матче с «Ювентусом», а после – психанул, получил красную и бан на два матча.

    • Нападающий получил награду «Золотой Тапир» (этот приз уже много лет вручается на Италия тому, кто больше всех облажался в одном туре) после матча с «Юве».

    • «Милан» вряд ли выкупит контракт нападающего за 36 млн евро из-за нарушения правил ФФП.

    Летом у Игуаина был еще один вариант – «Челси». Но нападающий отмазался от него фразой о том, что в Лондоне его не ждет никто, кроме Маурицио Сарри. Кажется, это была самая большая ошибка Гонсало за последнее время. Теперь он, кажется, не нужен ни «Юве», ни «Милану».

    Возможно, в АПЛ 30-летний нападающий получил бы мощный заряд для своей карьеры. Сейчас же он попал в безвыходное положение.

    Материалы по теме:

    Криштиану поменял «Ювентус». Кстати, сам он стал играть лучше

    Из «Юве» ушел человек, без которого клуб не стал бы легендой

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 13
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 24 ноября 2018, 14:45

      Ушёл,дурак,из "Наполи"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 24 ноября 2018, 13:18

      В Российский чемпионат его

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 ноября 2018, 20:59

      вообще то конечно он мог бы стать лидером милана(не только по зарплате) и попытаться тянуть его.. но чтото или не может или правда желания особо нет..
      в клубах где все хорошо проще конечно голы забивать..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 23 ноября 2018, 19:20

      в Ювентусе вразы больше шансов добиться бомбардирских успехов нежели,чем в нынешнем Милане.ничего удивительного здесь нет.очень наивно было предполагать,что Гонсало раззабивается в клубе,находящемся,по большому счету,в кризисе.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 23 ноября 2018, 18:53

      го в Спартак)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 23 ноября 2018, 18:17

      Чувак 9,5 лямов евро получает, ему то чо переживать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 23 ноября 2018, 15:49

      Текущая статистика легко объясняется абсолютно другой игрой команды
      Для сравнения по Сарии А:
      Юве за 12 туров в прошлом году забил 35 голов (из них 6+3 заработал Гонсало). То есть участвовал в 25% голов
      Милан в этом году забил 21 гол (5+1 у Игуаина) - 28%
      Тоже самое можно сказать о пробеге... Ювентус отлично защищается у своих вопрот и бежит в атаку -> вот и пробег больше
      Милан сейчас совсем середняк! Так еще и сыгранности нет пока...

      В целом конечно Гонсало нужно реанимировать карьеру и начинать быть лидером в ТАКОМ Милане, но пока выступает на уровне прошлого года (пожалуй хуже предыдущих), так что не стоит сильно тревожиться на его счет

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 23 ноября 2018, 15:05

      Проститутки всегда плохо кончают :)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24249

      DOCTOR PENALTY > la verdad 23 ноября 2018, 18:56

      Много примеров, когда наоборот)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 23 ноября 2018, 14:58

      В следующем году ждем его в Зените/Спартаке

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24249

      DOCTOR PENALTY > Lester84 23 ноября 2018, 18:58

      На деньги нового крутого спонсора - в Анжи.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11