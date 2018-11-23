Игуаин никому не нужен. Он проваливается в «Милане»

Да и в «Ювентусе» его не ждут.

Игуаин и его агент сделали начало августа для руководителей «Милана» жарким периодом. Миланцы хотели срочно укрепить линию нападения, при этом не потратив ничего. Самым вероятным вариантом была аренда неплохого нападающего. Например, Гонсало, который оказался не нужен «Ювентусу» после прихода Роналду.

Аллегри не был против годичной командировки Игуаина в «Милан». В этой ситуации сопротивлялся сам форвард. Сначала он отказывался вести переговоры с клубом, потому что считал эту аренду резким прыжком в пропасть для своей карьеры. Чуть позже Игуаин запросил жирный контракт (около 9 млн евро в год). В итоге «Милан» рискнул: выписал в соглашении со страйкером 9,5 млн евро за сезон 2018/19 (2 из них выплачивает «Юве») и вручил ему майку с девятым номером. Как оказалось, с этим трансфером «Милан» жестко ошибся: Игуаин показывает совершенно другую форму, что была в «Юве», и часто подводит команду.

Игуаин стал хуже играть

В прошлом сезоне к 12 туру нападающий забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи. В этом Игуаин отличился 5 раз и лишь однажды отдал результативный пас. В условиях «Милана» форвард выступает очень даже неплохо. Но, как показывает его личная статистика, Игуаин сейчас переживает игровой кризис.

Во-первых, Гонсало немного разленился. В сравнении с серединой прошлого сезона он пробегает в среднем за матч на 20% меньшее расстояние (8,5 км против 6,8).

Во-вторых, Игуаин часто ошибочно берет игру на себя и, соответственно, чаще теряет мяч. В «Ювентусе» он тоже был главным нападающим. Но, несмотря на роль, часто делился мячом с Дибалой. В «Милане» же в четырех из пяти случаях Игуаин предпочтет проход к воротам или удар, чем передачу на подключающегося партнера.

twit text — Goal en español (@Goal_en_espanol) 12 ноября 2018 г.

Игуаину тяжело психологически

Спад в игре можно объяснить двумя причинами. Первая – общее, очень нервозное состояние «Милана»: когда вокруг стервятниками кружат чиновники и угрожают правилами ФФП, когда новые руководители обещают дать деньги на трансферы, только если клуб выполнит задачу на сезон (хотя бы пробьется в квалификацию ЛЧ). К тому же постоянные травмы только добавляют игровых проблем.

Вторая – Игуаину самому трудно адаптироваться к новым условиям. Последние клубы Гонсало до «Милана». «Реал» – все хорошо с деньгами, результатами, игрой. «Наполи» – все хорошо с деньгами, результатами, игрой. «Ювентус» – критерии все те же. Игуаин впервые в своей футбольной жизни попал в жесткие условия выживания. А в недавнем интервью GdS как бы намекнул, что не собирается оставаться в «Милане» после окончания аренды: «Ювентус»? Я могу бороться за место в основе. Хочу снова получить доверие Аллегри».

Дайджест событий Игуаина за последнее время:

• Стал самым высокооплачиваемым футболистом «Милана».

• Травма спины, которая беспокоит его еще с «Реала».

• Игуаин не забил пенальти в матче с «Ювентусом», а после – психанул, получил красную и бан на два матча.

• Нападающий получил награду «Золотой Тапир» (этот приз уже много лет вручается на Италия тому, кто больше всех облажался в одном туре) после матча с «Юве».

twit text — Mascherano (@MascheranoStats) 14 ноября 2018 г.

• «Милан» вряд ли выкупит контракт нападающего за 36 млн евро из-за нарушения правил ФФП.

Летом у Игуаина был еще один вариант – «Челси». Но нападающий отмазался от него фразой о том, что в Лондоне его не ждет никто, кроме Маурицио Сарри. Кажется, это была самая большая ошибка Гонсало за последнее время. Теперь он, кажется, не нужен ни «Юве», ни «Милану».

Возможно, в АПЛ 30-летний нападающий получил бы мощный заряд для своей карьеры. Сейчас же он попал в безвыходное положение.

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