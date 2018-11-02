Криштиану поменял «Ювентус». Кстати, сам он стал играть лучше

Идеальный коллектив для победы в ЛЧ.

Прошло почти 4 месяца с момента ухода Криштиану Роналду из «Реала». С тех пор Мадрид: 1. Проиграл матч за Суперкубок УЕФА; 2. Слил Суперкубок Испании; 3. Продемонстрировал худший старт в XXI веке; 4. Отправил Лопетеги в отставку и теперь ждет Конте/Моуринью (самые наивные – возвращение Зидана).

У Роналду жизнь идет по наклонной. Только кривая устремляется не вниз, как у «Реала», а наверх, как и подобает курсу человека, мечтающего только о победах. За 4 месяца Криштиану стал своим в «Юве», помог клубу перестроиться с привычного стиля игры, принял для себя новую роль. Сейчас уже можно спокойно сказать: «Юве» с Роналду – точно главный фаворит на победу в Лиге чемпионов.

Аллегри блестящий тактик, но его главный минус – отсутствие импровизации. Преданность одному и тому же стилю настолько сильно била по амбициям Аллегри, что «Реал», например, подходил к четвертьфиналу с Турином с полнейшим пониманием того, что у «Юве» слабая защита, нужно закрывать вечно бегающего Манджукича и не давать прохода Дибале.

С Роналду в игре «Ювентуса» стало больше пространства, забегов и непредсказуемых действий. Роналду играет не привычную для себя роль впереди, он чаще тусуется на левом фланге и стягивает половину соперников на себя. В игре Роналду стало меньше опасных выбеганий в штафную площадь. Зато теперь он этим занимается Пауло Дибала, а Роналду играет роль теневого героя. С Роналду в атаке больше возможностей проходить вперед появилось у Миралема Пьянича и Эмре Джана.

«Ювентус» стал больше проводить времени в атаке (в сравнении с прошлым сезоном к этому моменту – больше на 35% времени). Отсюда – улучшилась разница пропущенных голов (было 10, стало семь). Если рассматривать тепловую карту, то теперь уклон идет не на центр нападение и небольшой спуск вниз под ней, а на левый фланг.

Как изменился сам Роналду? Подсказка из первых абзацев – он стал больше играть на команду. Хоть Аллегри и говорил, что не будет ставить игру исключительно на Роналду, в итоге все получается именно так. Роналду реже бьет по сравнению с последними сезонами в «Реале», чаще ассистирует и больше остается на подыгрыше, а не уходит в самый эпицентр атаки. Но это не мешает ему: а) Делить первую строчку в списке бомбардиров с Кшиштофом Пентеком (у обоих по 10 голов); б) Быть первым по числу ударов в Серии А (за 10 туров у Рона 25 ударов).

Роналду признался: скорости в Италии не такие высокие, как в Испании. Но в среднем за один матч в Серии А он пробегает на 9% меньше, чем в Ла Лиге. В «Реале» у него была роль мечущегося впереди нападающего. Сейчас он больше сконцентрирован на игре слева (привет от Аллегри, который очень любит закрепление за игроками позиций).

В одном Роналду не поменялся: он все такой же труголик, каким был в Манчестере и Мадриде. Бонуччи говорил, что Криштиану приезжает на базу за полтора-два часа до начала тренировки, и, когда все умирают от усталости, он все еще бегает бодрячком.

«В моем возрасте ни один игрок не переходит из одного большого клуба в другой за 100 миллионов. Я другой спортсмен, другой человек с другим мозгом. Возможно, поэтому я был на вершине горы двенадцать лет», – не так давно сказал Роналду в интервью France Football.

Криштиану перешел в «Ювентус» за новым вызовом. Очевидно, что сейчас для него – это победа в Лиге чемпионов. Кроме того, он усовершенствовал свой стиль, а заодно – подкорректировал игру «Юве» в лучшую сторону. Человеку – 33, но, кажется, он никогда не остановится.

Другие тексты о Роналду:

Роналду производит нижнее белье. Цены высокие

Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно

Криштиану забил первый гол за «Юве». И следом – второй