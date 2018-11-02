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    Криштиану поменял «Ювентус». Кстати, сам он стал играть лучше


    3
    Голосов: 24
    02.11.2018 23:16
    Идеальный коллектив для победы в ЛЧ.

    Прошло почти 4 месяца с момента ухода Криштиану Роналду из «Реала». С тех пор Мадрид: 1. Проиграл матч за Суперкубок УЕФА; 2. Слил Суперкубок Испании; 3. Продемонстрировал худший старт в XXI веке; 4. Отправил Лопетеги в отставку и теперь ждет Конте/Моуринью (самые наивные – возвращение Зидана).

    У Роналду жизнь идет по наклонной. Только кривая устремляется не вниз, как у «Реала», а наверх, как и подобает курсу человека, мечтающего только о победах. За 4 месяца Криштиану стал своим в «Юве», помог клубу перестроиться с привычного стиля игры, принял для себя новую роль. Сейчас уже можно спокойно сказать: «Юве» с Роналду – точно главный фаворит на победу в Лиге чемпионов.

    Аллегри блестящий тактик, но его главный минус – отсутствие импровизации. Преданность одному и тому же стилю настолько сильно била по амбициям Аллегри, что «Реал», например, подходил к четвертьфиналу с Турином с полнейшим пониманием того, что у «Юве» слабая защита, нужно закрывать вечно бегающего Манджукича и не давать прохода Дибале.

    С Роналду в игре «Ювентуса» стало больше пространства, забегов и непредсказуемых действий. Роналду играет не привычную для себя роль впереди, он чаще тусуется на левом фланге и стягивает половину соперников на себя. В игре Роналду стало меньше опасных выбеганий в штафную площадь. Зато теперь он этим занимается Пауло Дибала, а Роналду играет роль теневого героя. С Роналду в атаке больше возможностей проходить вперед появилось у Миралема Пьянича и Эмре Джана.

    «Ювентус» стал больше проводить времени в атаке (в сравнении с прошлым сезоном к этому моменту – больше на 35% времени). Отсюда – улучшилась разница пропущенных голов (было 10, стало семь). Если рассматривать тепловую карту, то теперь уклон идет не на центр нападение и небольшой спуск вниз под ней, а на левый фланг.

    Как изменился сам Роналду? Подсказка из первых абзацев – он стал больше играть на команду. Хоть Аллегри и говорил, что не будет ставить игру исключительно на Роналду, в итоге все получается именно так. Роналду реже бьет по сравнению с последними сезонами в «Реале», чаще ассистирует и больше остается на подыгрыше, а не уходит в самый эпицентр атаки. Но это не мешает ему: а) Делить первую строчку в списке бомбардиров с Кшиштофом Пентеком (у обоих по 10 голов); б) Быть первым по числу ударов в Серии А (за 10 туров у Рона 25 ударов).

    Роналду признался: скорости в Италии не такие высокие, как в Испании. Но в среднем за один матч в Серии А он пробегает на 9% меньше, чем в Ла Лиге. В «Реале» у него была роль мечущегося впереди нападающего. Сейчас он больше сконцентрирован на игре слева (привет от Аллегри, который очень любит закрепление за игроками позиций).

    В одном Роналду не поменялся: он все такой же труголик, каким был в Манчестере и Мадриде. Бонуччи говорил, что Криштиану приезжает на базу за полтора-два часа до начала тренировки, и, когда все умирают от усталости, он все еще бегает бодрячком.

    «В моем возрасте ни один игрок не переходит из одного большого клуба в другой за 100 миллионов. Я другой спортсмен, другой человек с другим мозгом. Возможно, поэтому я был на вершине горы двенадцать лет», – не так давно сказал Роналду в интервью France Football.

    Криштиану перешел в «Ювентус» за новым вызовом. Очевидно, что сейчас для него – это победа в Лиге чемпионов. Кроме того, он усовершенствовал свой стиль, а заодно – подкорректировал игру «Юве» в лучшую сторону. Человеку – 33, но, кажется, он никогда не остановится.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 24
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    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2636

      Andrering87 4 ноября 2018, 00:09

      Он хорош ))) и показывает игру на уровне в разных клубах в отличие от месси

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 3 ноября 2018, 21:29

      монстр а не игрок... величайший

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +298

      Алексей новый 3 ноября 2018, 17:16

      А разве Ювентус без Роналду был аутсайдером? Непонятные дифирамбы.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > Алексей новый 6 ноября 2018, 15:20

      Он был хорош. Стал интереснее!

      0
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 3 ноября 2018, 17:09

      "поменял Ювентус.."это громко сказано,конечно..привнес дополнительной,столь необходимой,мощности в атаке..Роналду подарит ЛЧ Турину.уверен.

      7
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      Рейтинг: +915

      спанчес 3 ноября 2018, 11:39

      фанатик футбола что там говорить

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 3 ноября 2018, 11:27

      Рано говорить, надеюсь ЮВЕ возьмет ЛЧ в этом сезоне

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24249

      DOCTOR PENALTY 3 ноября 2018, 10:59

      Ничего удивительного, это же Роналду!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8

      Mihail1301 3 ноября 2018, 10:28

      Если делаете ставки -> portalbet.ru

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 3 ноября 2018, 09:55

      Пока настораживает одно:с появлением Рона как бы ни скис совсем Дибала..

      5
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    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 3 ноября 2018, 09:53

      Время покажет.

      0
      Ответить
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