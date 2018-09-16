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    Криштиану забил первый гол за «Юве». И следом – второй


    3.6
    Голосов: 11
    16.09.2018 17:44
    Наконец-то!

    Криштиану Роналду перешел летом из «Реала» в «Ювентус» за 130 млн евро, забил мяч в падении через себя в ворота молодежной команды туринцев, но до сегодняшнего дня у него не было голов в официальных встречах. Вхолостую прошли матчи против «Кьево», «Лацио» и «Пармы». Но на «Сассуоло» Роналду все же прорвало.

    Первый гол. Форвард сыграл на добивании после розыгрыша углового удара. Получилось не очень красиво, но это не важно.

    Второй мяч. Роналду получает пас от Сами Хедиры и бьет мимо Андреа Консильи.

    Угадайте что? Да, этим дублем Криш сразу вырвался в лучшие бомбардиры команды. Кроме него два у «Юве» в этом сезоне Серии А забил только Манджукич. Возможно, к этим голам Роналду готовился отдельно. Он пропустил сентябрьские матчи сборных и договорился с тренером Португалии, что возьмет паузу для адаптации в новой команде.

    В целом у «Юве» пока все отлично: чемпион выиграл четвертый матч из четырех. Но есть одна проблема: только в одном из них туринцы не пропустили. В матче с «Сасуолло» «Юве» зевнул необязательный гол уже в дополнительное время, а чуть позже – добавил сюда удаление Дугласа Косты. Похоже, без Буффона тяжеловато.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 11
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2760

      за 19 сентября 2018, 09:48

      Криштиану в потрясающей физической форме: второй гол забил, стартовав чуть ли не последним и пробежав три четверти поля, открывшись на передачу!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 19 сентября 2018, 00:09

      С Почином!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      LIO1987 17 сентября 2018, 13:13

      Красавчеггг и молоток!!! Когда уже русские будут так выкладываться?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 17 сентября 2018, 07:47

      Толи еще будет,толи еще будет,толи еще будет ой-ой-ей...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +110

      Schicko > KOLBIS 17 сентября 2018, 11:17

      то ли!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Schicko 17 сентября 2018, 11:24

      Спасибо!Начинаю забывать уже основы правописания,старею...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 17 сентября 2018, 06:01

      с почином!

      2
      Ответить
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