Криштиану забил первый гол за «Юве». И следом – второй

Криштиану Роналду перешел летом из «Реала» в «Ювентус» за 130 млн евро, забил мяч в падении через себя в ворота молодежной команды туринцев, но до сегодняшнего дня у него не было голов в официальных встречах. Вхолостую прошли матчи против «Кьево», «Лацио» и «Пармы». Но на «Сассуоло» Роналду все же прорвало.

Первый гол. Форвард сыграл на добивании после розыгрыша углового удара. Получилось не очень красиво, но это не важно.

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Второй мяч. Роналду получает пас от Сами Хедиры и бьет мимо Андреа Консильи.

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Угадайте что? Да, этим дублем Криш сразу вырвался в лучшие бомбардиры команды. Кроме него два у «Юве» в этом сезоне Серии А забил только Манджукич. Возможно, к этим голам Роналду готовился отдельно. Он пропустил сентябрьские матчи сборных и договорился с тренером Португалии, что возьмет паузу для адаптации в новой команде.

В целом у «Юве» пока все отлично: чемпион выиграл четвертый матч из четырех. Но есть одна проблема: только в одном из них туринцы не пропустили. В матче с «Сасуолло» «Юве» зевнул необязательный гол уже в дополнительное время, а чуть позже – добавил сюда удаление Дугласа Косты. Похоже, без Буффона тяжеловато.