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    Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно


    3.4
    Голосов: 14
    04.10.2018 15:25
    У Криштиану серьезные проблемы.

    Что случилось?

    Криштиану Роналду не сыграет за сборную Португалии в ближайших матчах с Польшей и Шотландией. Есть вероятность, что он пропустит и ноябрьские игры с Польшей и Италией. Associated Press делает акцент на том, что все из-за обвинений по делу, которое закрыли еще девять лет назад.

    UPD: Появились новые подробности. O Jogo пишет, что Роналду сам попросил не вызывать его в сборную. Криштиану вернется в команду в 2019 году, а пока адаптируется в «Ювентусе».

    34-летняя американка Кэтрин Майорга утверждает, что ее изнасиловал Криштиану Роналду. Инцидент произошел в Лас-Вегасе в 2009 году. По ее показаниям, Криштиану заплатил девушке 375 тысяч долларов за молчание. Они подписали документ с юристами, а Роналду на коленях попросил прощения после случившегося. Материал об этом опубликовало немецкое издание Spiegel. Роналду и его окружение готовят исковое заявление в суд, потому что считают, что такие вещи посягают на достоинство и честь игрока. Зато самого Роналду скоро вызовут в суд именно по обвинению в изнасиловании.

    Адвокаты Майорги провели пресс-конференцию, где раскрыли подробности того, что происходило с девушкой в последние годы. Договор с юристами она нарушила, но мир может встать на ее сторону.

    «Кэтрин выглядела эмоционально неустойчивой и очень испуганной, когда обратилась к нам. Она рассказывала, что после изнасилования пребывала в депрессии, ее беспокоили навязчивые мысли, появились проблемы с алкоголем и желание покончить с собой. Также у нее возникли проблемы с работой и личной жизнью. У нее было посттравматическое стрессовое расстройство и глубокая депрессия. Все последние восемь или девять лет были для девушки сложными. Сейчас она проходит лечение, а люди ей очень помогают. Она сможет все это преодолеть», – рассказали представители Майорги.

    Реакция Криштиану

    «Я категорически отрицаю обвинения, которые выдвинули против меня. Изнасилование – ужасное преступление. Оно противоречит моим убеждениям. Я нацелен на очищение своего имени и не собираюсь кормить СМИ скандалами. Их создают люди, желающие пиара за мой счет. Моя чистая совесть позволяет спокойно ожидать результатов расследования», – написал португалец в твиттере.

    Они действительно пересекались

    Роналду не отрицает сам факт того, что они с Майоргой были близки. Он говорит о том, что все происходило по обоюдному согласию. Сейчас в сети есть совместные фотографии Криштиану и Кэтрин. Всего описанного выше было достаточно, чтобы полиция возобновила расследование по делу. В 2009 году девушка не раскрыла имя насильника и место, где все произошло.

    Редактор спортивного отдела Spiegel Кристоф Винтербах публикует опрос, который проводили адвокаты для самого Криштиану. Он уверен в тех фактах, которые использовались при публикации. Главное здесь то, что Роналду частично подтверждает версию Майорги в общении с собственными адвокатами. «Она не хотела, но сделала себя доступной», – отвечает Роналду. В более поздней версии анкеты этого ответа уже нет. Адвокаты Майорги утверждают, что у них тоже имеются подобные документы. Заодно они говорят, что девушка готова вернуть деньги, полученные от Роналду за молчание.

    Кто такая Кэтрин Майорга?

    Американка Майорга имеет синдром дефицита внимания, а заодно страдает неспособностью к обучению. Это не помешало ей преодолеть проблемы и выучиться на журналиста. По профессии в последнее время девушка не работала, зато трудилась в начальной школе. Когда Роналду и Майорга познакомились, девушка подрабатывала моделью в Лас-Вегасе. Тогда они пошли к нему в номер, где Роналду, по словам девушки, занялся с ней анальным сексом. Все это время Майорга молчала, но сейчас не выдержала.

    text

    Публикация от text (@futbolife.info)

    Если Роналду признают виновным, ему может грозить пожизненный срок. Законы штата Невада утверждают именно это, а расследование в этот раз точно не ограничится обычными внесудебными соглашениями.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 14
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    Комментарии47
    ...
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 6 октября 2018, 20:32

      в Америке изнасилование современное оружие

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv 6 октября 2018, 13:04

      нельзя просто так взять и т.р.а.х.н.у.т.ь. в а.н.а.л.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2449

      Maxi_7 5 октября 2018, 18:36

      Роналду нашел свою Шурыгину)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 5 октября 2018, 15:49

      У сучки закончился лавандос!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 5 октября 2018, 15:28

      Вряд ли, это совсем не в его характере. Если бы такое сказали про Неймара - имелся бы повод задуматься, а люди вроде Рона или Лео - очень вряд ли.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +313

      38 попугаев 5 октября 2018, 09:37

      О чем разговор?Написано же "Американка Майорга имеет синдром дефицита внимания"
      Этим всё и объясняется, у неё ломка по хайпу, решила хайпануть малость на скандале.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2104

      ItalianFootball > 38 попугаев 5 октября 2018, 10:04

      Тебе бы ознакомиться с этим заболеванием. Чушь бы не порол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 5 октября 2018, 09:34

      Не особо нравится Роналду как человек, но не верю в эту историю.
      У дамы - СДВ, скучно ей стала, может еще бабла захотелось или просто хайпа.
      Даже на фото - видно, что она сама готова дать ему.
      Как справедливо заметили - сама пошла к нему в номер..
      Мир сошел с ума от всех этих скандалах о "домогательствах и изнасилованиях"..

      3
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      ...
      Рейтинг: +161

      sky-pa > Sterh 5 октября 2018, 14:06

      Как бы там ни было, над КриРо завис реальный меч пиндосовского правосудия. Футболка Юве с вертикальными черно-белыми полосами мне всегда напоминала тюремную робу (да простят меня истинные почитатели этой великой команды). Теперь "великомученнику" - любителю легких сексуальных побед (пусть даже и кем-то придуманных) нужно сшить и полосатую черно-белую шапочку - для полноты имиджа...

      2
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      ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv > sky-pa 6 октября 2018, 13:06

      полоски на форме-напоминание зека... эта карма!))

      0
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 5 октября 2018, 09:01

      Вот она расплата за знаменитость... Уже и косо посмотреть ни на кого нельзя, срузу захотят облить тебя грязью и поиметь с тебя бабла... А журналистом только бы раздуть из этого очередной скандал.... Во всем мире ежедневно происходит десятки тысяч подобных и еще хуже преступлений но о них никто не пишет.... а тут какое то мутное непонятное дело 9ти летней давности и сразу раздули... посадить пожизнено... тьфу, читать противно !!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +152

      Diman67 4 октября 2018, 22:07

      криш глиномес? вот так так)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7800

      mihail200606 4 октября 2018, 21:12

      хорошая формулировка - сделала себя доступной)))

      6
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