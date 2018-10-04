Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно

У Криштиану серьезные проблемы.

Что случилось?

Криштиану Роналду не сыграет за сборную Португалии в ближайших матчах с Польшей и Шотландией. Есть вероятность, что он пропустит и ноябрьские игры с Польшей и Италией. Associated Press делает акцент на том, что все из-за обвинений по делу, которое закрыли еще девять лет назад.

UPD: Появились новые подробности. O Jogo пишет, что Роналду сам попросил не вызывать его в сборную. Криштиану вернется в команду в 2019 году, а пока адаптируется в «Ювентусе».

34-летняя американка Кэтрин Майорга утверждает, что ее изнасиловал Криштиану Роналду. Инцидент произошел в Лас-Вегасе в 2009 году. По ее показаниям, Криштиану заплатил девушке 375 тысяч долларов за молчание. Они подписали документ с юристами, а Роналду на коленях попросил прощения после случившегося. Материал об этом опубликовало немецкое издание Spiegel. Роналду и его окружение готовят исковое заявление в суд, потому что считают, что такие вещи посягают на достоинство и честь игрока. Зато самого Роналду скоро вызовут в суд именно по обвинению в изнасиловании.

Адвокаты Майорги провели пресс-конференцию, где раскрыли подробности того, что происходило с девушкой в последние годы. Договор с юристами она нарушила, но мир может встать на ее сторону.

«Кэтрин выглядела эмоционально неустойчивой и очень испуганной, когда обратилась к нам. Она рассказывала, что после изнасилования пребывала в депрессии, ее беспокоили навязчивые мысли, появились проблемы с алкоголем и желание покончить с собой. Также у нее возникли проблемы с работой и личной жизнью. У нее было посттравматическое стрессовое расстройство и глубокая депрессия. Все последние восемь или девять лет были для девушки сложными. Сейчас она проходит лечение, а люди ей очень помогают. Она сможет все это преодолеть», – рассказали представители Майорги.

Реакция Криштиану

«Я категорически отрицаю обвинения, которые выдвинули против меня. Изнасилование – ужасное преступление. Оно противоречит моим убеждениям. Я нацелен на очищение своего имени и не собираюсь кормить СМИ скандалами. Их создают люди, желающие пиара за мой счет. Моя чистая совесть позволяет спокойно ожидать результатов расследования», – написал португалец в твиттере.

Они действительно пересекались

Роналду не отрицает сам факт того, что они с Майоргой были близки. Он говорит о том, что все происходило по обоюдному согласию. Сейчас в сети есть совместные фотографии Криштиану и Кэтрин. Всего описанного выше было достаточно, чтобы полиция возобновила расследование по делу. В 2009 году девушка не раскрыла имя насильника и место, где все произошло.

twit text — LatestNewsOfTheWorld (@TweetLatestNews) 3 октября 2018 г.

Редактор спортивного отдела Spiegel Кристоф Винтербах публикует опрос, который проводили адвокаты для самого Криштиану. Он уверен в тех фактах, которые использовались при публикации. Главное здесь то, что Роналду частично подтверждает версию Майорги в общении с собственными адвокатами. «Она не хотела, но сделала себя доступной», – отвечает Роналду. В более поздней версии анкеты этого ответа уже нет. Адвокаты Майорги утверждают, что у них тоже имеются подобные документы. Заодно они говорят, что девушка готова вернуть деньги, полученные от Роналду за молчание.

twit text — Christoph Winterbach (@derWinterbach) 30 сентября 2018 г.

Кто такая Кэтрин Майорга?

Американка Майорга имеет синдром дефицита внимания, а заодно страдает неспособностью к обучению. Это не помешало ей преодолеть проблемы и выучиться на журналиста. По профессии в последнее время девушка не работала, зато трудилась в начальной школе. Когда Роналду и Майорга познакомились, девушка подрабатывала моделью в Лас-Вегасе. Тогда они пошли к нему в номер, где Роналду, по словам девушки, занялся с ней анальным сексом. Все это время Майорга молчала, но сейчас не выдержала.

text text text Публикация от text (@futbolife.info) 1 Окт 2018 в 5:55 PDT

Если Роналду признают виновным, ему может грозить пожизненный срок. Законы штата Невада утверждают именно это, а расследование в этот раз точно не ограничится обычными внесудебными соглашениями.