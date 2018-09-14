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    Роналду производит нижнее белье. Цены высокие


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    Голосов: 4
    14.09.2018 06:25
    Намечается крупный бизнес.

    У Криштиану есть собственный бренд нижнего белья. Изначально Роналду планировал старт продаж с января нового года. Но первую партию можно купить уже сейчас.

    Как он дошел до этого

    В 2015 году на вопрос испанского журналиста Хавьера Крокаса о том, чем он займется по окончание карьеры, КриРо ответил – собственным бизнесом. Ситуация такова, что португалец подстраховался, организовав собственное дело еще до ухода из большого спорта.

    Еще живя в Мадриде, Криштиану связался с американским дизайнером Ричардом Чаем, договорился о сотрудничестве с английским бизнесменом Стивеном Роотом (на случай, если линейка одежды наберет международную популярность) и вложил около 10 млн евро в организацию производства, зарплату сотрудников и выпуск стартовой части товара. За основу Роналду взял концепты нижнего белья знаменитой профильной датской компании JBS Textile Group. «Компании, сотрудники, с которыми я веду дела, должны быть сверхпрофессиональны в своей области. Мы должны делать высококачественную и очень модную продукцию, которая будет нравиться не только мужчинам, но и мальчикам», – сказал Роналду на представлении компании CR7underwear.

    Где и за сколько можно приобрести белье

    Пока существует только интернет-магазин, переведенный на четыре языка (английский, французский, немецкий и португальский). Но, по слухам итальянских СМИ, в ближайшее время Роналду откроет несколько магазинов в крупных городах – Манчестер, Лондон, Мадрид, Барселона, Лиссабон, Мюнхен, Париж, Марсель.

    Роналду привлекает покупателей высоким качеством. В то же время минимальная стоимость одного комплекта трусов составляет около 15 евро, что отпугивает (особенно тех, кто автоматически в голове переводит евро в рубли). «Не стоит зацикливаться на ценах. Они и правда выше, чем в обычных розничных магазинах. Вы должны покупать белье от Криштиану, потому что оно максимально удобное и невероятно стильное», – сказал Ричард Чай.

    Ранее Криштиану уже запустил свои парфюмерный, косметический бренды. Теперь португалец производит еще и трусы. По прогнозам от Italian Times, португалец окупит затраты уже спустя пару-тройку месяцев после старта продаж. И все благодаря не космическому качеству материала, а невероятной популярности португальца на английском, испанском и итальянском рынках.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: CR7underear, инстаграм Криштиану Роналду
    Рейтинг: 2 Голосов: 4
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 15 сентября 2018, 19:26

      Наконец-то кристина нашла себя.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 14 сентября 2018, 21:26

      они же с дыркой сзади должны быть) не?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +311

      Olga85 14 сентября 2018, 19:05

      "Вы должны покупать белье от Криштиану, потому что оно ..... невероятно стильное", – сказал Ричард Чай.
      Уже предвкушаю новый виток моды спущенных штанов )))))))))))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +311

      Olga85 > Вот оно чё Михалыч 15 сентября 2018, 22:00

      Нет, вообще-то у меня спущенные штаны на парнях, так же как и джинсы-лосины, вызывают рвотные позывы. А вот ты, похоже, возбудился, раз тебе именно это в голову пришло при прочтении моего комментария ))) Как говорится, у кого что болит - тот о том и говорит )))

      0
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      Рейтинг: +311

      Olga85 > Вот оно чё Михалыч 15 сентября 2018, 22:50

      Лучше иди спать, а то мама накажет, что ты так поздно за компьютером сидишь )))) Кстати, к понедельнику уже уроки сделал или в начальных классах сейчас много не задают? )))

      0
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      Рейтинг: +311

      Olga85 > Вот оно чё Михалыч 16 сентября 2018, 02:40

      А где опровержения, что ты второклашка? )))))

      1
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 14 сентября 2018, 19:02

      Для женщин бюстгальтеры надо рекламируют Роналду

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 сентября 2018, 18:05

      зае... уже околофутбольное с этим 3.14расом...

      1
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      Рейтинг: +585

      tilvan 14 сентября 2018, 12:57

      держите нас в курсе! вдруг на эти трусы скидки будут - обязательно напишите

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 14 сентября 2018, 11:53

      Попрет,как и во всем...

      0
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      Рейтинг: +111

      lisal 14 сентября 2018, 09:49

      Поистине футбольная новость!!!
      Или вам за рекламу пообещали парочку?

      7
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