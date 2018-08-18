Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду спел песню в «Ювентусе». Получилось весело


    2
    Голосов: 5
    18.08.2018 10:35
    Итальянским фанатам это точно понравится.

    В начале июля Криштиану Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» за 117 млн евро. Но посвящение в игроки действующих чемпионов Италии состоялось только сейчас. Для этого, по традиции, португалец встал на стул и спел песню.

    text

    Публикация от text (@iftvofficial)

    Вообще, лето у Роналду получается насыщенным. Меньше чем за полтора месяца он подписал сотни автографов, сфотографировался с тысячей болельщиков и забил один гол в ворота второй команды «Ювентуса». В это время его бывший клуб проиграл Суперкубок Европы.

    Роналду не первый раз пробует петь. Португалец уже исполнял песню Stay певицы Рианны для документального фильма о себе, а перед этим пел хит Amor Mio в рекламе португальского банка. В «Ювентусе» случилось первое беззаботное выступление.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 5
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11