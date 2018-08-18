Роналду спел песню в «Ювентусе». Получилось весело

В начале июля Криштиану Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» за 117 млн евро. Но посвящение в игроки действующих чемпионов Италии состоялось только сейчас. Для этого, по традиции, португалец встал на стул и спел песню.

text Публикация от text (@iftvofficial) 17 Авг 2018 в 11:41 PDT

Вообще, лето у Роналду получается насыщенным. Меньше чем за полтора месяца он подписал сотни автографов, сфотографировался с тысячей болельщиков и забил один гол в ворота второй команды «Ювентуса». В это время его бывший клуб проиграл Суперкубок Европы.

Роналду не первый раз пробует петь. Португалец уже исполнял песню Stay певицы Рианны для документального фильма о себе, а перед этим пел хит Amor Mio в рекламе португальского банка. В «Ювентусе» случилось первое беззаботное выступление.