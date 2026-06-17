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  • Свадьба Батракова, рекорд Мбаппе, уход легионера «Зенита», четвертый трансфер «Реала» и другие новости

Свадьба Батракова, рекорд Мбаппе, уход легионера «Зенита», четвертый трансфер «Реала» и другие новости

17 июня, 02:00

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Источник: «Бомбардир»
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