Тунис назначил нового тренера по ходу чемпионата мира-2026

Федерация тунисского футбола на своей странице в соцсети объявила о назначении Эрве Ренара новым главным тренером национальной команды.

Он приступает к работе сегодня. Соглашение рассчитано до конца ЧМ-2026.

У Ренара на новом посту будут те же финансовые условия, что и у уволенного Сабри Лямуши.

После завершения выступления Туниса на турнире стороны проведут переговоры по возможному долгосрочному сотрудничеству.