Тунис назначил нового тренера по ходу чемпионата мира-2026

Федерация тунисского футбола на своей странице в соцсети объявила о назначении Эрве Ренара новым главным тренером национальной команды.
Он приступает к работе сегодня. Соглашение рассчитано до конца ЧМ-2026.
У Ренара на новом посту будут те же финансовые условия, что и у уволенного Сабри Лямуши.
После завершения выступления Туниса на турнире стороны проведут переговоры по возможному долгосрочному сотрудничеству.
- Ранее федерация расторгла контракт с Лямуши после поражения национальной команды от Швеции (1:5) на старте ЧМ-2026.
- 57-летний француз Ренар в апреле этого года был уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии.
Источник: «Бомбардир»