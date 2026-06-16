У футболиста сборной Ирана истекла виза в США после первого матча ЧМ-2026

Вингер сборной Ирана Мехди Тораби рискует пропустить остаток чемпионата мира.
У 31-летнего футболиста «Трактора» истекла виза. Она была рассчитана на один въезд в США.
Тораби приезжал в Америку на матч первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Новой Зеландии (2:2).
После этого иранцы вернулись на свою тренировочную базу в Мексике. Их следующий соперник – Бельгия (21 июня).
Иранская футбольная федерация пытается продлить визу Тораби, чтобы он смог играть в оставшихся матчах чемпионата мира.
Источник: RMC Sport