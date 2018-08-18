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    Странный дебют Роналду в «Ювентусе». Из-за португальца отменили гол


    2.5
    Голосов: 13
    18.08.2018 21:25
    Но «Юве» все равно победил.

    Матч-открытие нового сезона Серии А «Кьево» – «Ювентус» привлекал по двум причинам:

    1. «Кьево» сильно завысил цены на билеты после трансфера Криштиану в «Юве» (в среднем, цены увеличились на 30-35%);

    2. В этой встрече должен был дебютировать Криштиану Роналду.

    Пару дней назад Массимилиано Аллегри сказал, что Турин не будет играть только на Криштиану Роналду. На деле получилось несколько иначе: Криштиану поучаствовал больше чем в 74% атак «синьоры», нанес 8 ударов и получил рейтинг 7,4 от портала WhoScored. В определенный момент казалось, что «Кьево» специально позволяет португальцу пройти до собственных ворот и пробить, лишь бы отбить цены на билеты на этот матч. Но конспирологические идеи отсеялись после того, как веронцы ответили двумя голами на забитый в первом тайме мяч Сами Хедиры.

    Роналду при этом не выключался из игры. Португалец постоянно обострял ситуацию хлесткими передачами, находил партнеров неожиданными пасами. Правда, однажды «Юве» сильно поплатился за чрезмерное участие Роналду в игре. В конце второго тайма в штрафной «Кьево» произошла толкотня, в ходе которой Криштиану сначала сыграл рукой, а потом вырубил вратаря соперников Стефано Соррентино. Судья не заметил этого и позволил Марио Манджукичу пробить по пустым воротам. Позднее, после просмотра повтора, арбитр отменил этот гол, хотя мяч пересек линию ворот.

    Такое решение все равно не остановило «Юве». За пару минут до финального свистка Алекс Сандро классно прострелил в штрафную, где мяч нашел ногу Федерико Бернардески. Любопытно, что если бы Бернардески не дотянулся, то передачу Сандро замкнул бы Криштиану.

    2:3 – «Ювентус» побеждает. Роналду дебютирует за Турин, но не забивает. Зато он очень классно поет.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.5 Голосов: 13
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +34

      ЯвТоПе 20 августа 2018, 17:04

      Дибала, Манджукич, Криш отличная связка форвардов но Дибала играет левее, а Роналду правее их соединяет Супер Марио

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 августа 2018, 00:23

      Думаю это только начало , дальше будет куда как интереснее !

      0
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 19 августа 2018, 17:51

      Криш -единственный,кому не стыдно было за свои действия в атакующей линии у Юве в этом матче.Коста и Квадрат были заменены именно по этой причине.Дибалы на поле вообще не было.дебют выдался зачетным.уж кто-кто,а Роналду свое еще возьмет!!

      3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 19 августа 2018, 13:18

      профи до корня волос полностью отдается на поле

      2
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      Рейтинг: +161

      sky-pa 19 августа 2018, 13:17

      Ну и дебильное же изобретение - "видеосудья" - не разглядел "руку Бога" и отменил гол...

      2
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 19 августа 2018, 09:57

      Что странного? Юве победил, Рон был хорош. Или ему надо в первом матче хет-трик оформлять?

      3
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      Рейтинг: +567

      LAY394 19 августа 2018, 07:25

      зато как гном не дрищет уйти в другой чемп

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 19 августа 2018, 06:05

      Что странного то?Нормальный дебют,Роналдатор в форме,видно же,не забил,зато пользу какую принес команде...С почином Криш...

      3
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 19 августа 2018, 05:19

      все равно он лучший

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 19 августа 2018, 04:54

      Роналду не сможет раскрыться в Юве. Главная причина - возраст (скоро 34 года).

      0
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