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    «Ювентус» представил уникальную форму. Она из переработанного пластика


    3.7
    Голосов: 3
    18.07.2018 20:00
    Новые технологии.

    Летом «Ювентус» уже выделился на фоне остальных команд. Трансфер Роналду не переплюнет ни один итальянский клуб, а теперь «Юве» доминирует и на рынке форм. Все дело в материале для новой экипировки. Футболки третьего комплекта сделаны из переработанного океанского пластика. В производстве помогала компания Parley Consulting, которая занимается сбором этого материала. «Ювентус» поступил стильно и необычно.

    Идея состоит в помощи по сокращению загрязнения океанов, а в «Ювентусе» назвали подобное изготовление экипировки инновационной победой. Символично, что форму примерил Пауло Дибала. Ходили слухи, что аргентинец покинет команду после перехода Криштиану, но такие презентации обычно убивают все слухи.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ювентус»
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 20 июля 2018, 00:40

      Ни чего необычного, до Ювентуса уже не одна команда так стильно поступила

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 19 июля 2018, 06:47

      под отстали

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 18 июля 2018, 15:28

      Найк пластик уже лет 10 использует))))аддик тормоза!

      0
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      ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > MU-fanatic 18 июля 2018, 15:37

      Nike и Adidas используют обычный пластик для изготовления формы уже много лет.
      А в этот раз пластик, собранный именно в океане.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Ljungberg9 18 июля 2018, 17:34

      а чем отличается пластик из океана от наземного?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Ljungberg9 18 июля 2018, 17:35

      видимо только тем,что его сложнее достать!)

      2
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      ...
      Рейтинг: +380

      aimer1988 > MU-fanatic 18 июля 2018, 20:59

      тем, что океанский пластик - это мусор и из-за него дохнет тамошняя живность. Чем больше его соберут, тем лучше.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > aimer1988 20 июля 2018, 00:35

      Базару нет, но , а пластик на щемле это не мусор и от него ни кто не дохнет и всем ништяк...
      Это так, риторически.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > aimer1988 20 июля 2018, 00:43

      не аргумент,увы)на поверхности словно живности нет,как уже пояснили!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 18 июля 2018, 15:27

      Такая же форма из пластика, собранного в океане, будет у многих команд в предстоящем сезоне. У МЮ в том числе. Ничего уникального.
      В прошлом в форме из пластика в океане уже играли некоторые команды, но не весь сезон, а 1-2 игры в качестве эксперимента и привлечения внимания к этой проблеме.
      В МЛС проводился подобный эксперимент в День Земли. Все клубы играли в чисто черных комплектах и чисто белых.
      В 2016 Реал, к примеру, играл в белой форме с полностью белыми логотипами. Бавария тоже играла в такой форме, только полностью красной.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 18 июля 2018, 15:26

      как у мю!)))аддик что с тобой,где твоя индивидуальность и креативность!?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 июля 2018, 15:20

      Можно сказать, что Ювентус нашёл свою форму на помойке

      1
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