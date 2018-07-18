«Ювентус» представил уникальную форму. Она из переработанного пластика

Летом «Ювентус» уже выделился на фоне остальных команд. Трансфер Роналду не переплюнет ни один итальянский клуб, а теперь «Юве» доминирует и на рынке форм. Все дело в материале для новой экипировки. Футболки третьего комплекта сделаны из переработанного океанского пластика. В производстве помогала компания Parley Consulting, которая занимается сбором этого материала. «Ювентус» поступил стильно и необычно.
From threatinto thread.Il nostro nuovo 3rd kit – fatto con @parley.tv ocean plastic. Proteggiamo gli oceani.Insieme!@adidasfootball #HereToCreate #ForzaJuvehttps://t.co/rKV8qZSKP1 pic.twitter.com/lr0D9CA0bG— JuventusFC (@juventusfc) 18 июля 2018 г.
Идея состоит в помощи по сокращению загрязнения океанов, а в «Ювентусе» назвали подобное изготовление экипировки инновационной победой. Символично, что форму примерил Пауло Дибала. Ходили слухи, что аргентинец покинет команду после перехода Криштиану, но такие презентации обычно убивают все слухи.