«Ювентус» представил уникальную форму. Она из переработанного пластика

Новые технологии.

Летом «Ювентус» уже выделился на фоне остальных команд. Трансфер Роналду не переплюнет ни один итальянский клуб, а теперь «Юве» доминирует и на рынке форм. Все дело в материале для новой экипировки. Футболки третьего комплекта сделаны из переработанного океанского пластика. В производстве помогала компания Parley Consulting, которая занимается сбором этого материала. «Ювентус» поступил стильно и необычно.

Идея состоит в помощи по сокращению загрязнения океанов, а в «Ювентусе» назвали подобное изготовление экипировки инновационной победой. Символично, что форму примерил Пауло Дибала. Ходили слухи, что аргентинец покинет команду после перехода Криштиану, но такие презентации обычно убивают все слухи.