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  • Странный дебют Роналду в «Ювентусе». Из-за португальца отменили гол

Странный дебют Роналду в «Ювентусе». Из-за португальца отменили гол

Матч-открытие нового сезона Серии А «Кьево» – «Ювентус» привлекал по двум причинам:

1. «Кьево» сильно завысил цены на билеты после трансфера Криштиану в «Юве» (в среднем, цены увеличились на 30-35%);

2. В этой встрече должен был дебютировать Криштиану Роналду.

Пару дней назад Массимилиано Аллегри сказал, что Турин не будет играть только на Криштиану Роналду. На деле получилось несколько иначе: Криштиану поучаствовал больше чем в 74% атак «синьоры», нанес 8 ударов и получил рейтинг 7,4 от портала WhoScored. В определенный момент казалось, что «Кьево» специально позволяет португальцу пройти до собственных ворот и пробить, лишь бы отбить цены на билеты на этот матч. Но конспирологические идеи отсеялись после того, как веронцы ответили двумя голами на забитый в первом тайме мяч Сами Хедиры.

Роналду при этом не выключался из игры. Португалец постоянно обострял ситуацию хлесткими передачами, находил партнеров неожиданными пасами. Правда, однажды «Юве» сильно поплатился за чрезмерное участие Роналду в игре. В конце второго тайма в штрафной «Кьево» произошла толкотня, в ходе которой Криштиану сначала сыграл рукой, а потом вырубил вратаря соперников Стефано Соррентино. Судья не заметил этого и позволил Марио Манджукичу пробить по пустым воротам. Позднее, после просмотра повтора, арбитр отменил этот гол, хотя мяч пересек линию ворот.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Такое решение все равно не остановило «Юве». За пару минут до финального свистка Алекс Сандро классно прострелил в штрафную, где мяч нашел ногу Федерико Бернардески. Любопытно, что если бы Бернардески не дотянулся, то передачу Сандро замкнул бы Криштиану.

2:3 – «Ювентус» побеждает. Роналду дебютирует за Турин, но не забивает. Зато он очень классно поет.

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Италия. Серия А Италия Ювентус Кьево Роналду Криштиану Бернардески Федерико
Комментарии (13)
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МВС
1534617907
Неудачным дебют Роналду назвать язык не повернётся.не забил,но был очень активен и полезен команде.знакомство с итальянским футболом,пусть и с далеко не лучшим его представителем,состоялось!
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val-berezko
1534618525
Это тот человек,который сам решает свою судьбу. Италия ,Испания,Англия- ему виднее.
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BlackMurder
1534638318
Португалец машина и по одной игре судить нельзя, в реале у него тоже был спад, ну ничего потом прорвало
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mihail1980
1534645145
все равно он лучший
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KOLBIS
1534647951
Что странного то?Нормальный дебют,Роналдатор в форме,видно же,не забил,зато пользу какую принес команде...С почином Криш...
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LAY394
1534652707
зато как гном не дрищет уйти в другой чемп
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Vickont
1534661846
Что странного? Юве победил, Рон был хорош. Или ему надо в первом матче хет-трик оформлять?
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sky-pa
1534673834
Ну и дебильное же изобретение - "видеосудья" - не разглядел "руку Бога" и отменил гол...
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giluxa1963
1534673927
профи до корня волос полностью отдается на поле
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Marley Bob
1534690284
Криш -единственный,кому не стыдно было за свои действия в атакующей линии у Юве в этом матче.Коста и Квадрат были заменены именно по этой причине.Дибалы на поле вообще не было.дебют выдался зачетным.уж кто-кто,а Роналду свое еще возьмет!!
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