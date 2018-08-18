Странный дебют Роналду в «Ювентусе». Из-за португальца отменили гол

Матч-открытие нового сезона Серии А «Кьево» – «Ювентус» привлекал по двум причинам:

1. «Кьево» сильно завысил цены на билеты после трансфера Криштиану в «Юве» (в среднем, цены увеличились на 30-35%);

2. В этой встрече должен был дебютировать Криштиану Роналду.

Пару дней назад Массимилиано Аллегри сказал, что Турин не будет играть только на Криштиану Роналду. На деле получилось несколько иначе: Криштиану поучаствовал больше чем в 74% атак «синьоры», нанес 8 ударов и получил рейтинг 7,4 от портала WhoScored. В определенный момент казалось, что «Кьево» специально позволяет португальцу пройти до собственных ворот и пробить, лишь бы отбить цены на билеты на этот матч. Но конспирологические идеи отсеялись после того, как веронцы ответили двумя голами на забитый в первом тайме мяч Сами Хедиры.

Роналду при этом не выключался из игры. Португалец постоянно обострял ситуацию хлесткими передачами, находил партнеров неожиданными пасами. Правда, однажды «Юве» сильно поплатился за чрезмерное участие Роналду в игре. В конце второго тайма в штрафной «Кьево» произошла толкотня, в ходе которой Криштиану сначала сыграл рукой, а потом вырубил вратаря соперников Стефано Соррентино. Судья не заметил этого и позволил Марио Манджукичу пробить по пустым воротам. Позднее, после просмотра повтора, арбитр отменил этот гол, хотя мяч пересек линию ворот.

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Такое решение все равно не остановило «Юве». За пару минут до финального свистка Алекс Сандро классно прострелил в штрафную, где мяч нашел ногу Федерико Бернардески. Любопытно, что если бы Бернардески не дотянулся, то передачу Сандро замкнул бы Криштиану.

2:3 – «Ювентус» побеждает. Роналду дебютирует за Турин, но не забивает. Зато он очень классно поет.

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