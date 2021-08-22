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Главная
Италия. Серия B
Команды
Кьево
Кьево
Верона
Италия. Серия B
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Сайт:
http://www.chievoverona.it/
Тренер:
Доменико Ди Карло
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
Фото
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Фото
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
«Барселона» интересуется братьями Виньято из «Кьево»
2019.06.01 06:38
1
Серия А. «Наполи» упустил ничью с «Болоньей» в концовке последнего матча сезона
2019.05.25 23:30
«Сан-Сиро» аплодировал 40-летнему Пеллисьеру. Летом он завершит карьеру в «Кьево» после 19 лет выступлений
2019.05.14 01:32
Серия А. «Интер» в большинстве обыграл «Кьево» и вернулся на третье место
2019.05.14 00:05
Серия А. «Интер» сыграл вничью с «Удинезе», СПАЛ разгромил «Кьево»
2019.05.04 23:23
Серия А. «Милан» проиграл «Торино» и опустился на седьмое место, «Лацио» в большинстве обыграл «Сампдорию»
2019.04.28 23:26
3
Серия А. «Лацио» уступил «Кьево» и другие результаты 33-го тура
2019.04.20 17:58
1
Серия А. «Кьево» уступил «Наполи» и вылетел в Серию Б
2019.04.14 22:11
Серия А. «Болонья» в большинстве разгромила «Кьево»
2019.04.08 23:30
Серия А. «Сассуоло» разгромил «Кьево» и победил впервые с января
2019.04.04 21:54
Серия А. «Лацио» забил четыре гола «Парме», «Наполи» выиграл у «Удинезе»
2019.03.17 22:22
Серия А. Пентек принес «Милану» победу над «Кьево», поляк догнал в гонке бомбардиров Роналду
2019.03.10 00:25
11
Серия А. «Торино» разгромил «Кьево», «Сампдория» переиграла СПАЛ
2019.03.03 19:00
Серия А. «Ювентус» обыграл «Болонью» и другие результаты
2019.02.24 18:55
1
Серия А. Гол Кришито в добавленное время принес «Дженоа» победу над «Лацио» и другие результаты
2019.02.17 18:57
4
Серия А. «Рома» всухую крупно победила «Кьево»
2019.02.09 00:27
2
Серия А. «Наполи» разгромил «Сампдорию», «Эмполи» сыграл вничью с «Кьево»
2019.02.02 21:52
Серия А. «Фиорентина» и «Кьево» забили семь голов, у Муриэля – три мяча в трех дебютных матчах
2019.01.27 16:47
Видео
Партнеры поддержали Роналду после нереализованного пенальти в игре с «Кьево»
2019.01.22 10:48
2
Серия А. «Ювентус» при незабитом пенальти Роналду разгромил «Кьево»
2019.01.22 00:23
2
«Кьево» одержал первую победу в сезоне Серии А. Веронцам понадобилось 19 матчей
2018.12.29 20:50
Серия А. «Лацио» сыграл вничью с «Торино», Иличич оформил хет-трик против «Сассуоло» и другие результаты
2018.12.29 18:54
Серия А. «Интер» упустил победу над «Кьево», «Парма» и «Болонья» сыграли вничью
2018.12.22 21:55
Серия А. «Фиорентина» и «Сассуоло» забили шесть голов, флорентийцы спасли ничью на восьмой добавленной минуте
2018.12.09 18:55
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
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