- 22 августа 2021
- 16:45 Фото «Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года 5
- 27 июля 2021
- 07:32 «Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года 2
- 23 декабря 2020
- 13:53 Фото Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока 5
- 1 августа 2020
- 09:35 Определились участники плей-офф за выход в Серию А
- 1 июня 2019
- 06:38 «Барселона» интересуется братьями Виньято из «Кьево» 1
- 25 мая 2019
- 23:30 Серия А. «Наполи» упустил ничью с «Болоньей» в концовке последнего матча сезона
- 14 мая 2019
- 01:32 «Сан-Сиро» аплодировал 40-летнему Пеллисьеру. Летом он завершит карьеру в «Кьево» после 19 лет выступлений
- 00:05 Серия А. «Интер» в большинстве обыграл «Кьево» и вернулся на третье место
- 4 мая 2019
- 23:23 Серия А. «Интер» сыграл вничью с «Удинезе», СПАЛ разгромил «Кьево»
- 28 апреля 2019
- 23:26 Серия А. «Милан» проиграл «Торино» и опустился на седьмое место, «Лацио» в большинстве обыграл «Сампдорию» 3
- 20 апреля 2019
- 17:58 Серия А. «Лацио» уступил «Кьево» и другие результаты 33-го тура 1
- 14 апреля 2019
- 22:11 Серия А. «Кьево» уступил «Наполи» и вылетел в Серию Б
- 8 апреля 2019
- 23:30 Серия А. «Болонья» в большинстве разгромила «Кьево»
- 4 апреля 2019
- 21:54 Серия А. «Сассуоло» разгромил «Кьево» и победил впервые с января
- 17 марта 2019
- 22:22 Серия А. «Лацио» забил четыре гола «Парме», «Наполи» выиграл у «Удинезе»
- 10 марта 2019
- 01:24 Гаттузо удален в матче с «Кьево» и может пропустить игру с «Интером» 1
- 00:25 Серия А. Пентек принес «Милану» победу над «Кьево», поляк догнал в гонке бомбардиров Роналду 11
- 3 марта 2019
- 19:00 Серия А. «Торино» разгромил «Кьево», «Сампдория» переиграла СПАЛ
- 24 февраля 2019
- 18:55 Серия А. «Ювентус» обыграл «Болонью» и другие результаты 1
- 17 февраля 2019
- 18:57 Серия А. Гол Кришито в добавленное время принес «Дженоа» победу над «Лацио» и другие результаты 4
- 9 февраля 2019
- 00:27 Серия А. «Рома» всухую крупно победила «Кьево» 2
- 2 февраля 2019
- 21:52 Серия А. «Наполи» разгромил «Сампдорию», «Эмполи» сыграл вничью с «Кьево»
- 27 января 2019
- 16:47 Серия А. «Фиорентина» и «Кьево» забили семь голов, у Муриэля – три мяча в трех дебютных матчах