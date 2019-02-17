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    Серия А. Гол Кришито в добавленное время принес «Дженоа» победу над «Лацио» и другие результаты

    Матч 24 тура чемпионата Италии «Дженоа»«Лацио» завершился со счетом 2:1.

    В составе римлян забил полузащитник Милана Баделя. За хозяев отличились нападающий Антонио Санабрия и защитник Доменико Кришито. Команда Симоне Индзаги набрала с 28 очками осталась на шестом месте в турнирной таблице. Генуэзцы с 28 баллами сохранили 13-ю позицию.

    Результаты этой и других встреч представлены ниже.

    Италия. Серия А. 24 тур

    Дженоа – Лацио – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бадель, 44; 1:1 – Санабрия, 75; 2:1 – Кришито, 90+3.

    Удинезе – Кьево – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Теодорчик, 85.

    Эмполи – Сассуоло – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Крунич, 34; 2:0 – Аква, 37; 3:0 – Фарьяс, 60.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир

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    17.02.2019 18:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 21:23

      Не растерял свои лучшие качества.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      SanekGol 17 февраля 2019, 20:15

      Красавец!! Настоящий капитанище!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 17 февраля 2019, 20:09

      обломал Лацио

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 февраля 2019, 19:13

      За Миммо приятно порадоваться. Многое сделал, играя в Зените, удачи и в родной команде. С волевой победой !

      6
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