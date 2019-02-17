Серия А. Гол Кришито в добавленное время принес «Дженоа» победу над «Лацио» и другие результаты

Матч 24 тура чемпионата Италии «Дженоа» – «Лацио» завершился со счетом 2:1.

В составе римлян забил полузащитник Милана Баделя. За хозяев отличились нападающий Антонио Санабрия и защитник Доменико Кришито. Команда Симоне Индзаги набрала с 28 очками осталась на шестом месте в турнирной таблице. Генуэзцы с 28 баллами сохранили 13-ю позицию.

Результаты этой и других встреч представлены ниже.

Италия. Серия А. 24 тур

Дженоа – Лацио – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Бадель, 44; 1:1 – Санабрия, 75; 2:1 – Кришито, 90+3.

Удинезе – Кьево – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Теодорчик, 85.

Эмполи – Сассуоло – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Крунич, 34; 2:0 – Аква, 37; 3:0 – Фарьяс, 60.

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