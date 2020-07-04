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Милан Бадель
Милан Бадель
Завершил карьеру
25 февраля 1989 (37), Загреб
#47 | Полузащитник
186 см | 76 кг
Хорватия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Агент Маньяков: руководство «Локомотива» отказало Николичу в трансфере Баделя
2020.07.04 11:30
3
«СЭ»: «Локомотив» отказался от трансфера Баделя
2020.07.03 16:17
5
Николич требует, чтобы «Локомотив» купил Баделя
2020.06.21 11:25
6
«СЭ»: «Локомотив» готов платить Баделю и Йоветичу 3-3,5 миллиона в год
2020.06.11 20:37
3
Бадель близок к трансферу в «Локомотив»
2020.06.05 22:48
3
«Рейтинг Букмекеров»: трансферный комитет «Локомотива» обсудил кандидатуры трех потенциальных новичков
2020.05.28 22:16
37
«Локомотив» может взять Баделя в аренду с обязательным правом выкупа
2020.05.26 18:48
4
Бадель попросит у «Локомотива» зарплату до 1,5 миллиона в год
2020.05.21 18:00
1
Metaratings: «Локомотив» предложил за Баделя 3,5 миллиона
2020.05.20 16:19
8
«Локомотив» начал переговоры о трансфере Баделя
2020.05.19 00:57
8
Николич хочет привести в «Локомотив» Баделя
2020.05.14 13:09
8
Фото
Бадель вернулся в «Фиорентину» спустя год после ухода. Им интересовался «Зенит»
2019.08.05 19:39
Tuttomercatoweb: Бадель хочет уйти из «Лацио». На него претендуют «Зенит», «Бордо» и «Фенербахче»
2019.06.16 13:30
4
«Лацио» просит у «Зенита» за Баделя 10 миллионов. Летом игрок перешел в римский клуб бесплатно
2019.01.21 15:59
2
«Спорт-Экспресс»: «Зенит» купит Баделя, если Паредес перейдет в «ПСЖ»
2019.01.20 18:07
24
Фото
Корреа и Бадель перешли в «Лацио». Хорватом интересовались «Спартак» и «Зенит»
2018.08.01 14:29
4
Бадель не перейдет в «Зенит». На полузащитника претендует «Спортинг»
2018.07.28 18:41
13
Mirror: Бадель отказался от перехода в «Зенит» и выбрал «Ньюкасл»
2018.07.23 00:21
11
Агент Баделя: «Получили предложение «Зенита», но наибольший интерес к игроку в Италии и Англии»
2018.07.22 17:56
1
Агент: «Баделем интересуется не только «Зенит». Игрок еще не выбрал себе новый клуб»
2018.07.19 12:59
4
Бадель не хочет переходить в «Зенит». Хорват намерен присоединиться к «Милану»
2018.07.19 01:09
10
«Лион» может помешать трансферу Баделя в «Зенит»
2018.07.17 11:15
12
Бадель не перейдет в «Зенит» до финала ЧМ-2018. Агент игрока проведет встречу с «Миланом»
2018.07.14 14:55
12
Бадель отклонил предложения «Спартака» и «Лацио» ради перехода в «Зенит»
2018.07.13 15:17
24
Бадель до конца недели может стать игроком «Зенита»
2018.07.12 22:40
12
«Зенит» намерен подписать контракт с Баделем до финала ЧМ-2018
2018.07.12 15:12
12
Арустамян: «Зенит» предлагает Баделю 3,5 миллиона в год»
2018.06.17 23:37
12
Агент: «Бадель обладает отличными данными. Он будет хорошим приобретением для «Зенита»
2018.06.17 14:15
11
«Спартак» не вступал в переговоры с Баделем. Игрок перейдет в «Зенит»
2018.06.16 22:35
12
В ближайшие дни Бадель может заключить контракт с «Зенитом»
2018.06.16 16:23
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