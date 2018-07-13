Бадель отклонил предложения «Спартака» и «Лацио» ради перехода в «Зенит»

видать деньгами приманили.... раз не перешел в клуб который в лиге чемпионов ему наплевать на игру .... лишь бы срубить бабла газпромовского.... да по больще
Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель в ближайшее время станет игроком «Зенита».
По информации Lazionews, 29-летний футболист отклонил предложения «Спартака» и «Лацио» ради перехода в петербургский клуб.
Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен подписать контракт с хавбеком до финала чемпионата мира-2018, который состоится 15 июля. В нем хорваты сыграют с Францией.
Последние четыре сезона Бадель выступал за «Фиорентину».