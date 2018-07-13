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    Бадель отклонил предложения «Спартака» и «Лацио» ради перехода в «Зенит»

    Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель в ближайшее время станет игроком «Зенита».

    По информации Lazionews, 29-летний футболист отклонил предложения «Спартака» и «Лацио» ради перехода в петербургский клуб.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен подписать контракт с хавбеком до финала чемпионата мира-2018, который состоится 15 июля. В нем хорваты сыграют с Францией.

    Последние четыре сезона Бадель выступал за «Фиорентину».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2018 15:17
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 15 июля 2018, 20:02

      видать деньгами приманили.... раз не перешел в клуб который в лиге чемпионов ему наплевать на игру .... лишь бы срубить бабла газпромовского.... да по больще

      0
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 15 июля 2018, 15:07

      Интересно. А ведь привычно уже стало. Что рейтинг Зенита, например, много выше, чем у того же Лацио.
      А ведь Лацио еще не так давно был отличной командой. Неофициальным титулом владел. Который ныне Рома с Наполи делят.

      0
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      Рейтинг: +2251

      kvm 14 июля 2018, 18:43

      нам такой старпёр и не нужен...

      1
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 > kvm 15 июля 2018, 07:35

      +++

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 12:57

      Пусть идет куда хочет и нечего за него цепляться.

      2
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 13 июля 2018, 23:55

      бабло, решил бабла заработать не надрывая попку, в Италии просто так платить не будут!!!а Зенит народное достояние, бабки государства тратить всяк может))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +222

      Леший88 > Александ1982 14 июля 2018, 11:05

      ну дык 30 лет чуваку... футбольная пенсия не за горами, пора и о пенсионных накоплениях подумать))

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 13 июля 2018, 20:35

      Кому нужен игрок сборной, который в ней по факту не играет?
      Ответ: только Зениту.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 июля 2018, 18:54

      То есть сообщение полумесячной давности о том, что интерес Спартака к хорвату резко пропал,не соответствует действительности.А то, что Бадель сам отклонил предложение факт неоспоримый. Написанному верить ?
      То есть не так.Этому фуфлу действительно надо верить, учитывая, что на данной позиции у нас двое играют ?

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 13 июля 2018, 17:16

      ну все логично - в Лацио потолок зарплат, в Спартаке тоже, а Зенит может отслюнявить)))

      2
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 13 июля 2018, 17:15

      О Спартаке он ещё пожалеет, если предложение действительно было.

      3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > DOCTOR PENALTY 14 июля 2018, 00:19

      было бы о чем жалеть

      2
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      Рейтинг: +545

      T_REX 13 июля 2018, 16:12

      Отказать Лацио совсем дебил

      3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > T_REX 13 июля 2018, 16:19

      Я думаю ,что в Лацио ему просто не гарантировали место в старте, а в Зените после исхода аргентинцев оно у него может быть, он достаточно сильный игрок , хоть и возрастной.

      5
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      Рейтинг: +358

      Shak71 > T_REX 13 июля 2018, 16:42

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