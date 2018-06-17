Агент: «Бадель обладает отличными данными. Он будет хорошим приобретением для «Зенита»

Итальянский агент Людовико Спинози высказал мнение о возможном переходе экс-полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя в «Зенит». Вчера СМИ сообщили, что хорват, находящийся в статусе свободного агента, в ближайшие дни может заключить с петербуржцами трехлетний контракт.

«Это очень хороший игрок. Он играет на позиции плеймейкера и очень полезен. Милан обладает отличными данными, к тому же сейчас приобрел статус свободного агента. Думаю, это будет хорошее приобретение для «Зенита», – сказал Спинози.

В прошлом сезоне Бадель провел за «Фиорентину» в Серии А 27 матчей, записав на свой счет два мяча и одну голевую передачу.