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  • Агент: «Бадель обладает отличными данными. Он будет хорошим приобретением для «Зенита»

Агент: «Бадель обладает отличными данными. Он будет хорошим приобретением для «Зенита»

17 июня 2018, 14:15
11

Итальянский агент Людовико Спинози высказал мнение о возможном переходе экс-полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя в «Зенит». Вчера СМИ сообщили, что хорват, находящийся в статусе свободного агента, в ближайшие дни может заключить с петербуржцами трехлетний контракт.

«Это очень хороший игрок. Он играет на позиции плеймейкера и очень полезен. Милан обладает отличными данными, к тому же сейчас приобрел статус свободного агента. Думаю, это будет хорошее приобретение для «Зенита», – сказал Спинози.

В прошлом сезоне Бадель провел за «Фиорентину» в Серии А 27 матчей, записав на свой счет два мяча и одну голевую передачу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Бадель Милан
Комментарии (11)
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Мары
1529234642
Наши ждали чтобы выкупить наконец то права на свободного агента, но почему то передумали.В чём подвох, ни кто не в курсе. Надеюсь Зенит там найдёт то, что не нашли мы. Удачи.
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Kikujiro
1529234694
аж так хорош,что в статусе свободного агента... одна голевая для плеймейкера такое себе. зато желтых целый вагон и красная как вишенка на торте))
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petrucho-spb
1529235525
Зачем он нужен не понятно
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тщмек 19
1529236981
Че-то не верится, что агент бескорыстно нахваливает этого хорвата, небось комиссионных больше миллиона отгребет
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Garrincha58
1529247446
агент рассмешил не только меня, но и всех кто это читает, плеймекер с одной передачей? разве это плеймекер, Зенит только таких и подписывает
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prezent2017
1529261641
Забесплатно можно и взять, может заиграет. Но, принципиально, напа надо!
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Рубик Докоян
1529274518
Такие подъёмные и "личку" нигде как в " Зените" не предложат. Агенты это знают, поэтому и сватают нам своих клиентов. В очередь и к стеночке, пока Семак не разберётся с уже имеющимися на контракте.
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Супервайзер
1529332995
Спартак им якобы интересовался, но в переговоры не вступал. Опять развели бело-сине-голубых.))
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