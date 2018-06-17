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    Агент: «Бадель обладает отличными данными. Он будет хорошим приобретением для «Зенита»

    Итальянский агент Людовико Спинози высказал мнение о возможном переходе экс-полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя в «Зенит». Вчера СМИ сообщили, что хорват, находящийся в статусе свободного агента, в ближайшие дни может заключить с петербуржцами трехлетний контракт.

    «Это очень хороший игрок. Он играет на позиции плеймейкера и очень полезен. Милан обладает отличными данными, к тому же сейчас приобрел статус свободного агента. Думаю, это будет хорошее приобретение для «Зенита», – сказал Спинози.

    В прошлом сезоне Бадель провел за «Фиорентину» в Серии А 27 матчей, записав на свой счет два мяча и одну голевую передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2018 14:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 18 июня 2018, 17:43

      Спартак им якобы интересовался, но в переговоры не вступал. Опять развели бело-сине-голубых.))

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июня 2018, 01:28

      Такие подъёмные и "личку" нигде как в " Зените" не предложат. Агенты это знают, поэтому и сватают нам своих клиентов. В очередь и к стеночке, пока Семак не разберётся с уже имеющимися на контракте.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 июня 2018, 21:54

      Забесплатно можно и взять, может заиграет. Но, принципиально, напа надо!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 июня 2018, 17:57

      агент рассмешил не только меня, но и всех кто это читает, плеймекер с одной передачей? разве это плеймекер, Зенит только таких и подписывает

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Garrincha58 18 июня 2018, 19:33

      Ну не правда про Зенит

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 17 июня 2018, 15:03

      Че-то не верится, что агент бескорыстно нахваливает этого хорвата, небось комиссионных больше миллиона отгребет

      4
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 17 июня 2018, 14:38

      Зачем он нужен не понятно

      4
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 17 июня 2018, 14:24

      аж так хорош,что в статусе свободного агента... одна голевая для плеймейкера такое себе. зато желтых целый вагон и красная как вишенка на торте))

      6
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 июня 2018, 14:24


      Наши ждали чтобы выкупить наконец то права на свободного агента, но почему то передумали.В чём подвох, ни кто не в курсе.
      Надеюсь Зенит там найдёт то, что не нашли мы.
      Удачи.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Мары 17 июня 2018, 14:49

      может он средненогий?

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > shinnik 17 июня 2018, 16:09

      А хрен его знает.

      3
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