«Лацио» просит у «Зенита» за Баделя 10 миллионов. Летом игрок перешел в римский клуб бесплатно

Может просят Зенит забрать уже этого Баделя и 10 лямов в придачу?
По информации «Спорт-Экспресса», «Лацио» хочет получить за трансфер полузащитника Милана Баделя в «Зенит» 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что петербуржцы хотят купить хорвата в случае ухода Леандро Паредеса в «ПСЖ».
- Футболист, которому в феврале исполнится 30 лет, перешел в римский клуб из «Фиорентины» летом прошлого года на правах свободного агента, заключив четырехлетний контракт.
- В текущем сезоне Бадель провел за «Лацио» 12 матчей и не совершил результативных действий.