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    «Лацио» просит у «Зенита» за Баделя 10 миллионов. Летом игрок перешел в римский клуб бесплатно

    По информации «Спорт-Экспресса», «Лацио» хочет получить за трансфер полузащитника Милана Баделя в «Зенит» 10 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что петербуржцы хотят купить хорвата в случае ухода Леандро Паредеса в «ПСЖ».

    • Футболист, которому в феврале исполнится 30 лет, перешел в римский клуб из «Фиорентины» летом прошлого года на правах свободного агента, заключив четырехлетний контракт.
    • В текущем сезоне Бадель провел за «Лацио» 12 матчей и не совершил результативных действий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2019 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +748

      99-й 21 января 2019, 17:05

      Может просят Зенит забрать уже этого Баделя и 10 лямов в придачу?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 января 2019, 16:25

      Хорошо, что просят, а не требуют... Просите за него в другом месте. В " Зените" "пассажиров" и "лавочников" и без него предостаточно.

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