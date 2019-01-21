«Лацио» просит у «Зенита» за Баделя 10 миллионов. Летом игрок перешел в римский клуб бесплатно

По информации «Спорт-Экспресса», «Лацио» хочет получить за трансфер полузащитника Милана Баделя в «Зенит» 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что петербуржцы хотят купить хорвата в случае ухода Леандро Паредеса в «ПСЖ».