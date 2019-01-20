«Спорт-Экспресс»: «Зенит» купит Баделя, если Паредес перейдет в «ПСЖ»

Паредес лучше. Летом полтинник потянет, к чему спешить?
Полузащитник «Лацио» Милан Бадель может перейти в «Зенит». Как сообщает «Спорт-Экспресс», петербургский клуб приобретет 29-летнего хорвата, если хавбек Леандро Паредес уйдет в «ПСЖ».
Бадель дал согласие на переход в «Зенит». Сторонам необходимо обсудить сумму трансфера.
- По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 13 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2022 года.
- В этом сезоне Бадель провел в Серии А 11 матчей и не отметился результативными действиями.