«Спорт-Экспресс»: «Зенит» купит Баделя, если Паредес перейдет в «ПСЖ»

Полузащитник «Лацио» Милан Бадель может перейти в «Зенит». Как сообщает «Спорт-Экспресс», петербургский клуб приобретет 29-летнего хорвата, если хавбек Леандро Паредес уйдет в «ПСЖ».

Бадель дал согласие на переход в «Зенит». Сторонам необходимо обсудить сумму трансфера.