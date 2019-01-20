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    «Спорт-Экспресс»: «Зенит» купит Баделя, если Паредес перейдет в «ПСЖ»

    Полузащитник «Лацио» Милан Бадель может перейти в «Зенит». Как сообщает «Спорт-Экспресс», петербургский клуб приобретет 29-летнего хорвата, если хавбек Леандро Паредес уйдет в «ПСЖ».

    Бадель дал согласие на переход в «Зенит». Сторонам необходимо обсудить сумму трансфера.

    • По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 13 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2022 года.
    • В этом сезоне Бадель провел в Серии А 11 матчей и не отметился результативными действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2019 18:07
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 января 2019, 23:56

      Паредес лучше. Летом полтинник потянет, к чему спешить?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 21:08

      Ничего особенного в нем нет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 января 2019, 20:15

      так пардес куда в псж или вроде в Челси намыливался?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > Полная Канистра 20 января 2019, 20:25

      Они пока борются, кто больше даст Зениту.

      3
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Полная Канистра 20 января 2019, 20:49

      В Барселону вместе с Ивановичем )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      jeka543 20 января 2019, 19:45

      да слухи снова

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 января 2019, 19:34

      Помоложе надо брать и порезультативней !

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Zenmaster 20 января 2019, 19:42

      РПЛ к сожалению всё больше деградирует не смотря на громадные финансовые вливания..Помоложе и результативней все на карандаше у команд топ-лиг.К нам либо едут доигрывать или тот кто лавку полирует.

      4
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > Zenmaster 20 января 2019, 20:21

      В чем то ты пров, но взгляни на Тадича из Аякса, я как болельщик Аякса думал на куй он нужен старик, но он сейчас лидер клуба не только в чемпионате но и в Лиге чемпионов хорошо играет,либо не мативированый молодой либо в возроте но с огоньком в глазах!

      2
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 20 января 2019, 19:10

      ПСЖ? Не смешите...

      0
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      Рейтинг: -3

      wilyamino 20 января 2019, 19:02

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      -3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 20 января 2019, 18:55

      Зина омолаживается и укрепляется, 27 летний нап с одним голом, 29 летний полузащитник вообще без ничего, глядишь Аршавин карьеру возобновит скоро... ))))))

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 января 2019, 18:27

      Его и в прошлом году сватали в " Зенит". Если кто за бабками, то по адресу... Но надо брать игроков, которых потом можно будет продать, а не отпускать свободными агентами или выплачивать им компенсацию за досрочное расторжение контракта.

      7
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      Рейтинг: +718

      ДВС > Рубик Докоян 20 января 2019, 19:24

      согласен. Даже за неоднозначного Паредеса сегодня, со ссылкой на Экип, есть сообщение на "Фонтанке", что ПСЖ перебивает Челси и предлагает уже 55млн. евро. Покупка молодых и перспективных, даже с промашками и ошибками, себя оправдывает.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ДВС 20 января 2019, 19:29

      Молодых всегда можно продать, когда есть на них спрос или в аренду с дальнейшим выкупом. А кому нужен идущий с ярмарки игрок и развращённый большой "личкой" в "Зените" ? Бабла здесь срубят и уйдут свободным агентом в другие клубы. Пусть попробуют теперь Маркизио продать в этом возрасте и при такой зарплате в клубе.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 20 января 2019, 19:43

      Маркизио явно не для перепродажи брали.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 20 января 2019, 19:47

      Это понятно, но он как свободный агент отгрёб со своим агентом подъёмных и получил личку с бонусами. По одним данным 3, 5 ляма зарплата, а с бонусами 6. И полирует лавку, а выйдет никакого толку.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 20 января 2019, 20:22

      Для Газпрома это не деньги,на корпоративы больше тратят.А игрок качественный ,мастерство растерять не мог.В его амплуа почти до 40 лет играют.Да и с точки маркетинга ход правильный.Посмотрим как будет смотреться после полноценных сборов.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 20 января 2019, 20:22

      Я тебе про футбол, ты мне про корпоративы и маркетинг. Газпром миллиарды долларов тратит хрен знает на что, которое называется непрофильные активы. У тебя газ есть, а многие ещё в стране дровами и углём топят, если есть на это деньги.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 20 января 2019, 20:30

      Футбол это всё таки бизнес ,а значит маркетинг.Звёзды привлекают зрителей.А зрители в этом бизнесе главное.И не сомневаюсь ,что человек столько лет отыгравший в основе супер-клуба усилит Зенит,если не будет проблем со здоровьем.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 20 января 2019, 20:37

      Я тебе по весне отвечу и про маркетинг, бизнес футбольный у нас и про Маркизио. Маркизио это прошлое в футболе, настоящего пока нет. Когда можно будет итог подвести. Вчера или позавчера ты 10 клубов видел должников какие имена ? У нас уже сколько умерло, а сколько при смерти. Распил бабок и набивание карманов, вот и весь бизнес у нас в футболе.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 20 января 2019, 20:42

      Твой скепсис прекрасно понимаю и разделяю.Но если Маркизио будет мотивирован, свой класс подтвердит.

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 20 января 2019, 18:23

      Да не перейдет Бадель, еще до начала сезона хотели взять бесплатно, а он послал кабинетных и выбрал Лацио

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