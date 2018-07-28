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  • Бадель не перейдет в «Зенит». На полузащитника претендует «Спортинг»

Бадель не перейдет в «Зенит». На полузащитника претендует «Спортинг»

28 июля 2018, 18:41
13

Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель может стать игроком лиссабонского «Спортинга».

Португальский клуб определил 29-летнего футболиста, как основную трансферную цель на лето. На хорвата также претендует «Лацио».

При этом вариант с переходом в «Зенит», об интересе которого сообщалось во время ЧМ-2018, практически исключен.

Сам хавбек пока не определился с новым клубом, но высока вероятность того, что он выберет «Спортинг».

«Точно неизвестно, кто победит в гонке за Баделя. Ведь как в случае с Малкомом, которого в последний момент у «Ромы» перехватила «Барселона», произойти может все что угодно», – сказал источник, близкий к руководству «Спортинга».

В сезоне-2017/18 Бадель выступал за «Фиорентину», которую покинул в июне на правах свободного агента.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Зенит Спортинг Бадель Милан
Комментарии (13)
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Eddyson
1532792646
А почему Бадель в кавычках?!
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insider_retro
1532792918
Не та фигура, что бы отслеживать воздыхания клубов по его душу...
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lek!
1532793513
Столько разговоров за него , а нужен ли он Зениту . Там хватает своих классных игроков .
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Рубик Докоян
1532796429
А шо так ?... В " Зенит" уже сватали игроков разные около спортивные издания на два новых состава и не один так и не присел на лавочку... Мораль: Не фиг ерундой страдать, если знания ерундовые...
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rammax fcsm
1532797094
да кому нужно это бледное чмо, не забивающее пенальти...
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DOCTOR PENALTY
1532797503
Хорошо, что Бадель не перейдёт в Зенит, Бардель у них уже был в прошлом сезоне, причём полный.
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Полная Канистра
1532803628
печалька ….. а ведь рыба так была близка но на крючёк не села видать наживка там была не та
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prezent2017
1532807511
На кой ... он сдался?
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