Бадель не перейдет в «Зенит». На полузащитника претендует «Спортинг»

Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель может стать игроком лиссабонского «Спортинга».

Португальский клуб определил 29-летнего футболиста, как основную трансферную цель на лето. На хорвата также претендует «Лацио».

При этом вариант с переходом в «Зенит», об интересе которого сообщалось во время ЧМ-2018, практически исключен.

Сам хавбек пока не определился с новым клубом, но высока вероятность того, что он выберет «Спортинг».

«Точно неизвестно, кто победит в гонке за Баделя. Ведь как в случае с Малкомом, которого в последний момент у «Ромы» перехватила «Барселона», произойти может все что угодно», – сказал источник, близкий к руководству «Спортинга».

В сезоне-2017/18 Бадель выступал за «Фиорентину», которую покинул в июне на правах свободного агента.