Агент Маньяков: руководство «Локомотива» отказало Николичу в трансфере Баделя

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о причинах срыва перехода полузащитника «Лацио» Милана Баделя в «Локомотив».

По его словам, на подписании хорвата настаивал новый главный тренер команды Марко Николич, однако руководство московского клуба решило не покупать 31-летнего футболиста, прежде всего, из-за его возраста.

«Баделя хотел Николич, но у боссов «Локо» другое мнение. Руководители «Локомотива» заявили об ориентации на своих молодых воспитанников. А Милан играет на позиции Дмитрия Баринова – футболиста сборной России с большими перспективами. Зачем приглашать хорвата Баделя, которому за 30 и большой аппетит по зарплате? Милан в эту директиву никак не вписывается.

Бадель – высококлассный футболист, но возрастной. В долгосрочной перспективе он клубу ничего не даст. А чтобы игрок такого уровня приехал в Россию, его зарплату надо удвоить. В сегодняшней ситуации «Локо» не готов на это. А если так хочется усилить середину поля, несмотря на многочисленных воспитанников, в «Ахмате» есть Швец, в «Уфе» – Фомин«, – написал агент в своем телеграм-канале.

Согласно информации «СЭ», «Локо» отказался от трансфера Баделя из-за его требований по зарплате – 4,5 миллиона евро в год.