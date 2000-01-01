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    Агент Маньяков: руководство «Локомотива» отказало Николичу в трансфере Баделя

    Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о причинах срыва перехода полузащитника «Лацио» Милана Баделя в «Локомотив».

    По его словам, на подписании хорвата настаивал новый главный тренер команды Марко Николич, однако руководство московского клуба решило не покупать 31-летнего футболиста, прежде всего, из-за его возраста.

    «Баделя хотел Николич, но у боссов «Локо» другое мнение. Руководители «Локомотива» заявили об ориентации на своих молодых воспитанников. А Милан играет на позиции Дмитрия Баринова – футболиста сборной России с большими перспективами. Зачем приглашать хорвата Баделя, которому за 30 и большой аппетит по зарплате? Милан в эту директиву никак не вписывается.

    Бадель – высококлассный футболист, но возрастной. В долгосрочной перспективе он клубу ничего не даст. А чтобы игрок такого уровня приехал в Россию, его зарплату надо удвоить. В сегодняшней ситуации «Локо» не готов на это. А если так хочется усилить середину поля, несмотря на многочисленных воспитанников, в «Ахмате» есть Швец, в «Уфе»Фомин«, – написал агент в своем телеграм-канале.

    Согласно информации «СЭ», «Локо» отказался от трансфера Баделя из-за его требований по зарплате – 4,5 миллиона евро в год.

    Источник: Телеграм-канал Александра Маньякова

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    Сегодня, 11:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1637

      Genz 58 минут назад

      Ясно,что агент Баделя за за его приход в локомотив отстегнул бы премиальные Николичу не меньше миллиона евро.

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