Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Маньяков: руководство «Локомотива» отказало Николичу в трансфере Баделя

Агент Маньяков: руководство «Локомотива» отказало Николичу в трансфере Баделя

4 июля 2020, 11:30
3

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о причинах срыва перехода полузащитника «Лацио» Милана Баделя в «Локомотив».

По его словам, на подписании хорвата настаивал новый главный тренер команды Марко Николич, однако руководство московского клуба решило не покупать 31-летнего футболиста, прежде всего, из-за его возраста.

«Баделя хотел Николич, но у боссов «Локо» другое мнение. Руководители «Локомотива» заявили об ориентации на своих молодых воспитанников. А Милан играет на позиции Дмитрия Баринова – футболиста сборной России с большими перспективами. Зачем приглашать хорвата Баделя, которому за 30 и большой аппетит по зарплате? Милан в эту директиву никак не вписывается.

Бадель – высококлассный футболист, но возрастной. В долгосрочной перспективе он клубу ничего не даст. А чтобы игрок такого уровня приехал в Россию, его зарплату надо удвоить. В сегодняшней ситуации «Локо» не готов на это. А если так хочется усилить середину поля, несмотря на многочисленных воспитанников, в «Ахмате» есть Швец, в «Уфе»Фомин«, – написал агент в своем телеграм-канале.

Согласно информации «СЭ», «Локо» отказался от трансфера Баделя из-за его требований по зарплате – 4,5 миллиона евро в год.

Источник: Телеграм-канал Александра Маньякова
Россия. Премьер-лига Локомотив Бадель Милан Николич Марко
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TERMIK2142
1593866782
Хрен кого купят. Щас только жди что отлетать игроки будут как пирожки((((
Ответить
fhnv
1593871437
А Николичу по х у й
Ответить
Главные новости
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
1
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
13:27
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
2
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
2
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
3
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
9
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Все новости
Все новости
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
1
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
2
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
3
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
9
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
15
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+