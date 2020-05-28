«Рейтинг Букмекеров»: трансферный комитет «Локомотива» обсудил кандидатуры трех потенциальных новичков

«Локомотив» работает над усилением состава во время летнего трансферного окна.

По информации «РБ», на этой неделе в клубе обсудили кандидатуры трех потенциальных новичков.

Трансферный комитет «Локо» оценивал целесообразность подписания левого защитника Аркадиуша Рецы, хавбека Милана Баделя и нападающего Марко Рагуза.