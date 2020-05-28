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    «Рейтинг Букмекеров»: трансферный комитет «Локомотива» обсудил кандидатуры трех потенциальных новичков

    «Локомотив» работает над усилением состава во время летнего трансферного окна.

    По информации «РБ», на этой неделе в клубе обсудили кандидатуры трех потенциальных новичков.

    Трансферный комитет «Локо» оценивал целесообразность подписания левого защитника Аркадиуша Рецы, хавбека Милана Баделя и нападающего Марко Рагуза.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    28.05.2020 22:16
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2049

      Axe111 4 минуты назад

      ТРАНСФЕРНЫЙ КОМИТЕТ ЛОЛ

      0
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      Рейтинг: +598

      Князев 2 часа назад

      Начался базар. будут куплены на усиление никчёмные игроки, но карманы руководства будут набиты до предела зелёной резаной бумагой.

      0
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      Рейтинг: +1522

      Mister_Tomsk 8 часов назад

      Ну походу кто то уйдет..

      0
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      Рейтинг: +6809

      ilichkadr 16 часов назад

      Чего обсудили, кого обсудили. для чего обсудили, у кого обсудили..............Главное пукнуть, а дальше хоть не расцветай! Рассчитано на идиотов.............

      -2
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      Рейтинг: +1522

      Mister_Tomsk > ilichkadr 8 часов назад

      Ты кукухой поехал?)

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      Рейтинг: +6809

      ilichkadr > Mister_Tomsk 5 часов назад

      Сам-то понял чего спросил или вместо кукушки в часах типа отметился?

      0
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      Рейтинг: +812

      фанат джигурды > Mister_Tomsk 3 часа назад

      На пункте ТБО ящик боярина нашел.

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      Рейтинг: +6809

      ilichkadr > фанат джигурды 3 часа назад

      Пункт ТБО это твоё место работы или дом родной?

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      Рейтинг: +812

      фанат джигурды > ilichkadr 3 часа назад

      Это твоё место работы и твой дом родной. Глаза залил- героем стал? Такой героизьм недолог.

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      Рейтинг: +6809

      ilichkadr > фанат джигурды 1 час назад

      Решил блеснуть красноречием? Никитка никогда красноречием не отличался.

      0
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      Рейтинг: +812

      фанат джигурды > ilichkadr 1 час назад

      Это у тебя блеснуть героизьмом не получилось, хотя для бомжа- это обычное явление: принять и ерунду написать, на утро обрадоваться, что это интернет с малым количеством исходных данных.

      0
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      Рейтинг: +6809

      ilichkadr > фанат джигурды 3 минуты назад

      Не, бомжи белиберду "РБ" не воспринимают. Это для представителей джигурды обычное явление, вставить куда-нибудь свои пять копеек.

      0
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      Рейтинг: +684

      vmonomah17 16 часов назад

      Как я уже и писал. Без Семина напокупают шлак втридорога и набьют себе карманы.

      2
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      Рейтинг: +6809

      ilichkadr > vmonomah17 16 часов назад

      Наверное не писал, а Пописал................

      -2
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