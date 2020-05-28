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  • «Рейтинг Букмекеров»: трансферный комитет «Локомотива» обсудил кандидатуры трех потенциальных новичков

«Рейтинг Букмекеров»: трансферный комитет «Локомотива» обсудил кандидатуры трех потенциальных новичков

28 мая 2020, 22:16
37

«Локомотив» работает над усилением состава во время летнего трансферного окна.

По информации «РБ», на этой неделе в клубе обсудили кандидатуры трех потенциальных новичков.

Трансферный комитет «Локо» оценивал целесообразность подписания левого защитника Аркадиуша Рецы, хавбека Милана Баделя и нападающего Марко Рагуза.

Источник: «Рейтинг Букмекеров»
Россия. Премьер-лига Локомотив Бадель Милан Реца Аркадиуш
Комментарии (37)
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vmonomah17
1590695467
Как я уже и писал. Без Семина напокупают шлак втридорога и набьют себе карманы.
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ilichkadr
1590695892
Чего обсудили, кого обсудили. для чего обсудили, у кого обсудили..............Главное пукнуть, а дальше хоть не расцветай! Рассчитано на идиотов.............
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Mister_Tomsk
1590723802
Ну походу кто то уйдет..
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Князев
1590745888
Начался базар. будут куплены на усиление никчёмные игроки, но карманы руководства будут набиты до предела зелёной резаной бумагой.
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Axe111
1590753938
ТРАНСФЕРНЫЙ КОМИТЕТ ЛОЛ
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