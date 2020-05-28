«Рейтинг Букмекеров»: трансферный комитет «Локомотива» обсудил кандидатуры трех потенциальных новичков

«Локомотив» работает над усилением состава во время летнего трансферного окна.
По информации «РБ», на этой неделе в клубе обсудили кандидатуры трех потенциальных новичков.
Трансферный комитет «Локо» оценивал целесообразность подписания левого защитника Аркадиуша Рецы, хавбека Милана Баделя и нападающего Марко Рагуза.
- Реца играет за СПАЛ по аренде, права на него принадлежат «Аталанте».
- Бадель арендован «Фиорентиной», его трансфером владеет «Лацио».
- Рагуз – игрок австрийского ЛАСКа.
Источник: «Рейтинг Букмекеров»