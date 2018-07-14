Бадель не перейдет в «Зенит» до финала ЧМ-2018. Агент игрока проведет встречу с «Миланом»

Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель на этой неделе не подпишет контракт с «Зенитом».

Петербуржцы хотели заключить соглашение с 29-летним футболистом до финала ЧМ-2018, который состоится в воскресенье, 15 июля. Сам же игрок для начала хочет завершить выступление на турнире, сообщает Agenti Anonimi. «Зенит», в свою очередь, готов подождать.

Кром того, Баделем интересуется «Милан». Его агент Алессандро Лукки уже прибыл в Италию для встречи с представителями итальянского клуба.

Ранее сообщалось, что «Зенит» уже согласовал контракт Баделем.