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  • Бадель не перейдет в «Зенит» до финала ЧМ-2018. Агент игрока проведет встречу с «Миланом»

Бадель не перейдет в «Зенит» до финала ЧМ-2018. Агент игрока проведет встречу с «Миланом»

14 июля 2018, 14:55
12

Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель на этой неделе не подпишет контракт с «Зенитом».

Петербуржцы хотели заключить соглашение с 29-летним футболистом до финала ЧМ-2018, который состоится в воскресенье, 15 июля. Сам же игрок для начала хочет завершить выступление на турнире, сообщает Agenti Anonimi. «Зенит», в свою очередь, готов подождать.

Кром того, Баделем интересуется «Милан». Его агент Алессандро Лукки уже прибыл в Италию для встречи с представителями итальянского клуба.

Ранее сообщалось, что «Зенит» уже согласовал контракт Баделем.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Милан Хорватия Франция Бадель Милан
Комментарии (12)
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insider_retro
1531569726
Для пользы дела, необходимо создавать ситуацию, когда клуб нЕхотя выбирает игрока, а не когда игрок ковыряется в выборе и выгибает пальцы... Хреновые переговорщики...
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Миша13
1531570128
Можно обойтись и без него..ничего страшного.
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mialkov
1531572441
Не удивлен. Это не первый случай, когда Бадель "кидает" наши клубы в последний момент.
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zigbert
1531578073
Значит решил взять паузу. Не к добру все это.
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OfaZavr
1531585793
значит Зенит для него план Б на черный день, зачем тогда нужен такой игрок.
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Вомбат
1531586910
Как согласовал, так и рассогласует. Если Милан возьмет, конечно.
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val-berezko
1531587604
Каждый ищет где лучше. Надо отдавать-своих хватает.
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Обер-КанцлерЪ
1531588451
Давай Милан, не подведи, забери этого мешка!
Ответить
Mariner
1531596538
Чёт я не уверен, что он нам нужен.
Ответить
prezent2017
1531598526
Напа надо, а они опять п-з покупают. Их в Зене уже пруд пруди.
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