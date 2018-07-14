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    Бадель не перейдет в «Зенит» до финала ЧМ-2018. Агент игрока проведет встречу с «Миланом»

    Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель на этой неделе не подпишет контракт с «Зенитом».

    Петербуржцы хотели заключить соглашение с 29-летним футболистом до финала ЧМ-2018, который состоится в воскресенье, 15 июля. Сам же игрок для начала хочет завершить выступление на турнире, сообщает Agenti Anonimi. «Зенит», в свою очередь, готов подождать.

    Кром того, Баделем интересуется «Милан». Его агент Алессандро Лукки уже прибыл в Италию для встречи с представителями итальянского клуба.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» уже согласовал контракт Баделем.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2018 14:55
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 июля 2018, 23:02

      Напа надо, а они опять п-з покупают. Их в Зене уже пруд пруди.

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 14 июля 2018, 22:28

      Чёт я не уверен, что он нам нужен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 июля 2018, 20:14

      Давай Милан, не подведи, забери этого мешка!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 14 июля 2018, 20:00

      Каждый ищет где лучше. Надо отдавать-своих хватает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат 14 июля 2018, 19:48

      Как согласовал, так и рассогласует. Если Милан возьмет, конечно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июля 2018, 19:29

      значит Зенит для него план Б на черный день, зачем тогда нужен такой игрок.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 17:21

      Значит решил взять паузу. Не к добру все это.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 14 июля 2018, 15:47

      Не удивлен. Это не первый случай, когда Бадель "кидает" наши клубы в последний момент.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1276

      Миша13 14 июля 2018, 15:08

      Можно обойтись и без него..ничего страшного.

      6
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      Рейтинг: +70531

      insider_retro 14 июля 2018, 15:02

      Для пользы дела, необходимо создавать ситуацию, когда клуб нЕхотя выбирает игрока, а не когда игрок ковыряется в выборе и выгибает пальцы... Хреновые переговорщики...

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > insider_retro 14 июля 2018, 15:08

      агент хочет навариться и игрок тем самым поднять контракт повыше короче опять разводят Фурсенко и К

      4
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      Рейтинг: +101187

      sv1969 > Garrincha58 14 июля 2018, 15:30

      Если мне не изменяет память Бадель уже которыЙ год е-т мозги нашим клубам!

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