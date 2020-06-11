«СЭ»: «Локомотив» готов платить Баделю и Йоветичу 3-3,5 миллиона в год

Стало известно, сколько смогут зарабатывать полузащитник Милан Бадель и нападающий Стеван Йоветич в случае перехода в «Локомотив».

По информации «СЭ», московский клуб предлагает обоим балканским легионерам оклад в размере 3,3,5 миллиона евро в год.

Что касается суммы трансферов, то за хорвата «Локо» придется заплатить около 3,5 миллиона евро, а за черногорца – от 4 до 4,5 миллиона.

Бадель сейчас выступает в аренде за «Фиорентину», права на него принадлежат «Лацио». Йоветич – игрок «Монако».