Metaratings: «Локомотив» предложил за Баделя 3,5 миллиона

«Локомотив» предложил «Лацио» 3-3,5 миллиона за трансфер полузащитник Милана Баделя, пишет Metaratings.
Римский клуб рассчитывает выручить от продажи хорвата 4,5 миллиона евро, но «Локомотив» не готов платить такую сумму. «Фиорентина», где Бадель играет на правах аренды, также отказалась выкупать игрока за 4,5 миллиона.
По информации «Чемпионата», шансы на успешное завершение сделки довольно высоки.
- Рыночная стоимость хавбека – 2,4 миллиона евро.
- Контракт Баделя с «Лацио» рассчитан до июня 2022 года.
- В текущем сезоне он провел за «Фиорентину» 21 матч и забил один гол.
Источник: Metaratings
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