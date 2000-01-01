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    Metaratings: «Локомотив» предложил за Баделя 3,5 миллиона

    «Локомотив» предложил «Лацио» 3-3,5 миллиона за трансфер полузащитник Милана Баделя, пишет Metaratings.

    Римский клуб рассчитывает выручить от продажи хорвата 4,5 миллиона евро, но «Локомотив» не готов платить такую сумму. «Фиорентина», где Бадель играет на правах аренды, также отказалась выкупать игрока за 4,5 миллиона.

    По информации «Чемпионата», шансы на успешное завершение сделки довольно высоки.

    • Рыночная стоимость хавбека – 2,4 миллиона евро.
    • Контракт Баделя с «Лацио» рассчитан до июня 2022 года.
    • В текущем сезоне он провел за «Фиорентину» 21 матч и забил один гол.

    Источник: Metaratings

    Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside, образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера. Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

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    Сегодня, 16:19
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9

      cavo57 1 час назад

      Нашел классный сайт с прогно зами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " cavo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      -1
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      Рейтинг: +1512

      anri1703 1 час назад

      ну вот примерно такие мутные трансферы нас у ждут

      1
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      Рейтинг: +7892

      derrik2000 2 часа назад

      По-моему, немного лет назад Спартак им интересовался.
      Тогда Бадель стоил значительно дороже.
      Неужели совсем истоптался, что цена опустилась ниже плинтуса? ))

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      Рейтинг: +4397

      JTherry > derrik2000 1 час назад

      Баделю уже 31, куда же дороже то?

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      Рейтинг: +7892

      derrik2000 > JTherry 36 минут назад

      ОТЛИЧНЫЙ по российским меркам игрок куда дороже стоит.
      А уж кто-кто, а макаронники отлично знают "силу" нашего чемпионата.

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      Рейтинг: +5686

      paracetamol 3 часа назад

      Что, пилорама не заработала, а, тов. Кикнадзе?

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