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    «Локомотив» начал переговоры о трансфере Баделя

    «Локомотив» начал работу над подписанием полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя, права на которого принадлежат «Лацио».

    По информации «Чемпионата», клубы уже ведут переговоры о трансфере 31-летнего хорвата. Шансы на успешное завершение сделки довольно высоки.

    • Рыночная стоимость хавбека – 2,4 миллиона евро.
    • Контракт игрока с «Лацио» рассчитан до июня 2022 года.
    • В текущем сезоне Бадель провел за «Фиорентину» 21 матч и забил один гол.

    «Локомотив» интересуется защитником СПАЛа Рецой и хавбеком «Наполи» Юнесом

    Источник: «Чемпионат»

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    19.05.2020 00:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +28518

      JTherry 19 мая 2020, 17:05

      чем лавочников в Италии скупать, лучше бы дали поиграть своим молодым игрокам, хуже не было бы...

      0
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 19 мая 2020, 15:13

      Палыча выперли делюги,и начали лавочников скупать.Осваивать средства

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 19 мая 2020, 13:06

      и это новый вектор развития клуба? у нас на эту позицию свои из академии ребята есть талантливые, и куда дешевле этого старпера

      1
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 19 мая 2020, 13:03

      Вообще, насколько все открыто, откровенно и цинично в нашем футболе! Печально и противно!

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 19 мая 2020, 11:29

      Не успели Шпалыча сменить, как уже давай пилить бюджет!

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 19 мая 2020, 11:21

      начался распил бабла в Локо.. ждем новых возрастных и ничего не усиливающих покупок с Балкан.. а Ю.П. наверное идиот что отказывался от приобретения таких "феноменальных" игрочил..

      2
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 19 мая 2020, 02:17

      Закупки иностранных игроков, возрастных и очень временных, по заявкам нового тренера продолжаются?

      2
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > житель СПб 19 мая 2020, 11:30

      Новый тренер - тот еще пилильщик. С балканской пилорамы!

      2
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