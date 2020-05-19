«Локомотив» начал переговоры о трансфере Баделя

чем лавочников в Италии скупать, лучше бы дали поиграть своим молодым игрокам, хуже не было бы...
«Локомотив» начал работу над подписанием полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя, права на которого принадлежат «Лацио».
По информации «Чемпионата», клубы уже ведут переговоры о трансфере 31-летнего хорвата. Шансы на успешное завершение сделки довольно высоки.
- Рыночная стоимость хавбека – 2,4 миллиона евро.
- Контракт игрока с «Лацио» рассчитан до июня 2022 года.
- В текущем сезоне Бадель провел за «Фиорентину» 21 матч и забил один гол.
«Локомотив» интересуется защитником СПАЛа Рецой и хавбеком «Наполи» Юнесом