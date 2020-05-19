«Локомотив» начал переговоры о трансфере Баделя

«Локомотив» начал работу над подписанием полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя, права на которого принадлежат «Лацио».

По информации «Чемпионата», клубы уже ведут переговоры о трансфере 31-летнего хорвата. Шансы на успешное завершение сделки довольно высоки.

Рыночная стоимость хавбека – 2,4 миллиона евро.

Контракт игрока с «Лацио» рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне Бадель провел за «Фиорентину» 21 матч и забил один гол.

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